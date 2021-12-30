Президент Казахстана Токаев отменил смертную казнь

В конце осени 2021 года глава государства выступил с заявлением о том, что смертная казнь должна быть отменена без любых оговорок. Формулировку «исполнение наказания в виде смертной казни» из законодательства ликвидировали. Статья о смертной казни как об исключительной мере наказания прекратила фигурировать в Уголовном кодексе Республики Казахстан.