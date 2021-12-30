Президент Казахстана Токаев отменил смертную казнь

Posted 30 декабря 2021, 13:45
Published 30 декабря 2021, 13:45
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Закон, ратифицировавший второй протокол к международному пакту, отменяющему смертную казнь, лидер Казахстана подписал 2 января уходящего года. Однако, правительство республики тогда решило оставить право на применение этой высшей меры наказания за совершение тяжких военных преступлений, напоминает сайт 360tv.ru.
В конце осени 2021 года глава государства выступил с заявлением о том, что смертная казнь должна быть отменена без любых оговорок. Формулировку «исполнение наказания в виде смертной казни» из законодательства ликвидировали. Статья о смертной казни как об исключительной мере наказания прекратила фигурировать в Уголовном кодексе Республики Казахстан.
Парламентарии указывали тогда на тот факт, что если смертную казнь отменят, то законодательство сможет гармонировать с международными обязательствами в области прав граждан.
Мораторий на смертную казнь в Казахстане еще в 2003 году ввел первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Таким образом политик приостановил тогда исполнение приговоров к казни, но указ не накладывал запрет для судебных инстанций выносить подобные решения.