В России заключат соглашение о международном управлении интернетом

Он отметил, что Россия выступает за интернационализацию управления сетями и равноправное участие стран в данном процессе, а также за сохранение суверенного права стран регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления интернетом. Об этом пишет RT.