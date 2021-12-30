vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря 2021, 10:48

Published 30 декабря 2021, 10:48

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

В России заключат соглашение о международном управлении интернетом

30 декабря 2021, 10:48
Заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов отметил, что Россия выдвинула предложение о заключении соглашения о международном регулировании управления интернетом.

Он отметил, что Россия выступает за интернационализацию управления сетями и равноправное участие стран в данном процессе, а также за сохранение суверенного права стран регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления интернетом. Об этом пишет RT.

По мнению Сыромолотова, данное соглашение станет эффективным при условии, что его примут все государства.

Отмечается, что вопрос рассматривается в Международном союзе электросвязи (МСЭ).

#Новости#Наука и технологии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика