В России заключат соглашение о международном управлении интернетом

Posted 30 декабря 2021, 10:48
Published 30 декабря 2021, 10:48
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Он отметил, что Россия выступает за интернационализацию управления сетями и равноправное участие стран в данном процессе, а также за сохранение суверенного права стран регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления интернетом. Об этом пишет RT.
По мнению Сыромолотова, данное соглашение станет эффективным при условии, что его примут все государства.
Отмечается, что вопрос рассматривается в Международном союзе электросвязи (МСЭ).