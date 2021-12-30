Владельцам «глазированных машин» выплатят компенсации после заявки в Примгидромет

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после кадров огромного судна, палуба которого забита обледенелыми автомобилями, в интернет попали видео и фото машин с этой баржи изнутри. Оказалось, что слой ледяной «глазури» покрывает автомобиль не только снаружи, но и в салоне. Комментаторы в интернете принялись соревноваться в остроумии на лучший рекламный слоган для такого авто.