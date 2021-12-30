Владельцам «глазированных машин» выплатят компенсации после заявки в Примгидромет

Posted 30 декабря 2021, 06:21
Published 30 декабря 2021, 06:21
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Как сообщает РИА Новости, для этого нужно обратиться к синоптикам, которые дадут справку о том, что авто пострадали от опасного природного явления — «быстрое обледенение».
Известно, что несколько иномарок прибыли из Пусана во Владивосток — по пути они покрылись толстым слоем льда. Сейчас судно стоит у причала порта во Владивостоке и специалисты разгружают обледеневшие авто.
В Примгидромете уточнили, что к ним можно обратиться со справкой — они подтвердят, что авто попали в опасное явление — «быстрое обледенение».
«Такие справки помогут при возмещении ущерба и легитимны при предъявлении в страховых компаниях, судебных органах и так далее. Для оформления справки необходимо заполнить заявку на сайте www.primgidromet.ru в разделе «Услуги» — «Порядок получения информации о погодных условиях по запросу», — отмечают синоптики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после кадров огромного судна, палуба которого забита обледенелыми автомобилями, в интернет попали видео и фото машин с этой баржи изнутри. Оказалось, что слой ледяной «глазури» покрывает автомобиль не только снаружи, но и в салоне. Комментаторы в интернете принялись соревноваться в остроумии на лучший рекламный слоган для такого авто.