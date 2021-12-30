vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря 2021, 06:21

Published 30 декабря 2021, 06:21

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Владельцам «глазированных машин» выплатят компенсации после заявки в Примгидромет

30 декабря 2021, 06:21
Сюжет
Погода
Владельцы японских машин, которые доставили во Владивосток в толстой ледяной корке, получат компенсации.

Как сообщает РИА Новости, для этого нужно обратиться к синоптикам, которые дадут справку о том, что авто пострадали от опасного природного явления — «быстрое обледенение».

Известно, что несколько иномарок прибыли из Пусана во Владивосток — по пути они покрылись толстым слоем льда. Сейчас судно стоит у причала порта во Владивостоке и специалисты разгружают обледеневшие авто.

В Примгидромете уточнили, что к ним можно обратиться со справкой — они подтвердят, что авто попали в опасное явление — «быстрое обледенение».

«Такие справки помогут при возмещении ущерба и легитимны при предъявлении в страховых компаниях, судебных органах и так далее. Для оформления справки необходимо заполнить заявку на сайте www.primgidromet.ru в разделе «Услуги» — «Порядок получения информации о погодных условиях по запросу», — отмечают синоптики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после кадров огромного судна, палуба которого забита обледенелыми автомобилями, в интернет попали видео и фото машин с этой баржи изнутри. Оказалось, что слой ледяной «глазури» покрывает автомобиль не только снаружи, но и в салоне. Комментаторы в интернете принялись соревноваться в остроумии на лучший рекламный слоган для такого авто.

#Новости#Общество#Погода#Лёд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика