Это повлияет на бюджет приморцев: какие перемены в мире финансов принесёт 2022 год

Posted 1 января 2022, 07:19
Published 1 января 2022, 07:19
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В будущем году можно будет получить налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги: оплату спортивных секций для детей, абонемента в фитнес-клуб… Федеральная налоговая служба компенсирует 13 процентов от расходов, но не более 15,6 тысячи рублей. Максимальная сумма расходов, с которых рассчитывают вычет, составляет 120 тысяч рублей.
Для получения вычета нужно помнить: необходимо, чтобы у вас был официальный источник дохода, физкультурная организация находилась в списке министерства спорта, спортивная услуга входила в утвержденный правительством перечень.
C 1 января 2022 года записи о долгах, которые человек погасил до конца 2021 года, останутся в кредитной истории на 10 лет со дня её последнего обновления. Данные по ещё не погашенным и новым кредитам будут храниться семь лет. Для каждого кредита отсчёт срока хранения будет устанавливаться отдельно.
Сейчас бюро кредитных историй хранят полную кредитную историю человека 10 лет. Если случаются просрочки хотя бы по одному кредиту, то обнуляются сроки начала хранения всей истории. Были зафиксированы случаи, когда сроки хранения обнулялись при смене паспорта. Из-за этого старые просрочки могут понижать кредитный рейтинг заёмщика, и ему отказывают в кредите, хотя в последние годы он был надёжным клиентом.
Компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут переводить друг другу деньги через Систему быстрых платежей (СБП) мгновенно.
С 1 апреля в мобильных приложениях банков — участников Системы быстрых платежей — можно будет подключить автоматическую оплату товаров и услуг: разовую или подписку на регулярные списания.
С 1 февраля от судебного взыскания можно будет защитить прожиточный минимум. Сейчас некоторые должники остаются без средств к существованию, так как закон позволяет списывать до 50 процентов дохода человека. Если в регионе прожиточный минимум выше общероссийского, то в заявлении в Федеральную службу судебных приставов следует указывать его, а если ниже, то лучше ссылаться на средний показатель по стране.
С 1 апреля после специального тестирования неквалифицированные инвесторы смогут покупать паи любых иностранных инвестиционных фондов (ETF), которые привязаны к мировым биржевым индексам. Сейчас они доступны инвесторам без тестирования только в том случае, если создатель фонда обязался мгновенно продавать и выкупать свои паи по требованию клиентов российской биржи.
До 30 октября примерно один процент российских вкладчиков впервые получат уведомления от ФНС о необходимости заплатить налог с дохода по депозитам, полученного за 2021 год. От уплаты налога освобождаются те вкладчики, у которых общий доход по всем депозитам за год был в пределах налогового вычета.
Как рассчитать налоговый вычет: 1 млн рублей умножается на ключевую ставку Банка Росси на начало года, за который платится налог. В 2021 году лимит налогового вычета составит 42,5 тыс. рублей (1 млн х 4,25).
С июля банки не будут останавливать переводы добросовестных индивидуальных предпринимателей и компаний из-за подозрений в отмывании преступных доходов. Банк России на основе анализа разделит их на три категории. Ожидается, что 99 процентов компаний попадут в зеленую зону и больше не столкнутся с трудностями при переводах и платежах; за операциями 0,3% компаний из желтой зоны регулятор продолжит наблюдать; 0,7% компаний попадут в красную зону, и банки перестанут их обслуживать.
С июля банки будут обязаны указывать минимальную гарантированную ставку по каждому виду вклада в договорах с клиентами на своих официальных сайтах и даже в рекламе. Это позволит людям сравнивать предложения разных банков и правильно оценивать реальную доходность.
С 1 сентября в образовательной программе всех российских школ появятся элементы финансовой грамотности. В 1–4-х классах их включат в уроки математики и окружающего мира, в 5–9-х классах — в математику, обществознание и географию. Школьники узнают, как формируются цены на товары, как рассчитывать налоги и заполнять финансовые документы и многое другое.