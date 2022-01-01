Это повлияет на бюджет приморцев: какие перемены в мире финансов принесёт 2022 год

С 1 февраля от судебного взыскания можно будет защитить прожиточный минимум. Сейчас некоторые должники остаются без средств к существованию, так как закон позволяет списывать до 50 процентов дохода человека. Если в регионе прожиточный минимум выше общероссийского, то в заявлении в Федеральную службу судебных приставов следует указывать его, а если ниже, то лучше ссылаться на средний показатель по стране.