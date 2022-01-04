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Posted 4 января 2022, 12:41

Published 4 января 2022, 12:41

Modified 1 сентября 2022, 04:15

Updated 1 сентября 2022, 04:15

Картина дня в Приморье: вандалы, лотерейные миллионы и облавы ГИБДД

4 января 2022, 12:41
Сюжет
Картина дня
Самые важные события вторника, 4 января — в обзоре «Восток-Медиа»

Лотерейные миллионы

В «Столото» подводят итоги масштабного новогоднего розыгрыша. Конкретно в Приморском крае совокупная сумма выигрышей жителей региона в новогоднем тираже «Русского лото» составила 21 743 134 рубля.

Общее количество выигрышных билетов в Приморье — 159 736 штук. При этом один участник из Приморского края стал обладателем приза в размере 750 тысяч рублей, но пока победитель не обратился за выигрышем.

Приморцы выиграли почти 22 миллиона рублей в новогоднем тираже «Русского лото»
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Рейды ГИБДД

В ГИБДД предупредили о проведении масштабных проверок водителей в праздничные дни. Важно помнить — ни в коем случае нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Один из масштабных рейдов назначен на период с 7 по 9 января. Инспекторы ДПС выйдут на дороги, чтобы ловить водителей, которые садятся за руль пьяными, а также проконтролируют правила перевозки детей.

Тотальная проверка: ГИБДД готовит массовые рейды — даты
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Вандалы — в деле

Как минимум о двух случаях вандализма стало известно за последние сутки в Приморье. Оба инцидента вызвали большой общественный резонанс.

Один из них произошёл в Находке. Неизвестные раскурочили сквер на Свердлова, 35 — разобрали и разломали лавочки, поломали урны, сняли и побили плафоны на фонарях, всё исписали, изрисовали.

Ещё одни «дельцы» отметились в Уссурийске. Они разломали одну из ледяных фигур на площади, а позже горожане обнаружили часть ледяной скульптуры во дворе учебного заведения.

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#Новости#Общество#Картина дня
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