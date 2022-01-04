Картина дня в Приморье: вандалы, лотерейные миллионы и облавы ГИБДД

Posted 4 января 2022, 12:41
Published 4 января 2022, 12:41
Modified 1 сентября 2022, 04:15
Updated 1 сентября 2022, 04:15
Лотерейные миллионы
В «Столото» подводят итоги масштабного новогоднего розыгрыша. Конкретно в Приморском крае совокупная сумма выигрышей жителей региона в новогоднем тираже «Русского лото» составила 21 743 134 рубля.
Общее количество выигрышных билетов в Приморье — 159 736 штук. При этом один участник из Приморского края стал обладателем приза в размере 750 тысяч рублей, но пока победитель не обратился за выигрышем.
Рейды ГИБДД
В ГИБДД предупредили о проведении масштабных проверок водителей в праздничные дни. Важно помнить — ни в коем случае нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Один из масштабных рейдов назначен на период с 7 по 9 января. Инспекторы ДПС выйдут на дороги, чтобы ловить водителей, которые садятся за руль пьяными, а также проконтролируют правила перевозки детей.
Вандалы — в деле
Как минимум о двух случаях вандализма стало известно за последние сутки в Приморье. Оба инцидента вызвали большой общественный резонанс.
Один из них произошёл в Находке. Неизвестные раскурочили сквер на Свердлова, 35 — разобрали и разломали лавочки, поломали урны, сняли и побили плафоны на фонарях, всё исписали, изрисовали.
Ещё одни «дельцы» отметились в Уссурийске. Они разломали одну из ледяных фигур на площади, а позже горожане обнаружили часть ледяной скульптуры во дворе учебного заведения.