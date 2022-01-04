Случится перестройка: прогноз погоды на оставшиеся новогодние праздники в Приморье

С 5 по 7 января потеплеет и ночью, и днём в среднем на 3-8 градусов. В субботу и воскресенье, 8 и 9 января, с севера прорвётся холодный воздух, опять похолодает. Но синоптики обещают, что это будут уже не те экстремальные морозы, которые наблюдались в конце 2021 года.