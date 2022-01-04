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Posted 4 января 2022, 00:38

Published 4 января 2022, 00:38

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Случится перестройка: прогноз погоды на оставшиеся новогодние праздники в Приморье

4 января 2022, 00:38
Сюжет
Погода
Синоптики дали прогноз погоды на оставшиеся новогодние праздники. Вот-вот в регионе начнётся потепление, однако оно будет не самым долгим.

Как ранее предупреждали синоптики, январские праздники проходят в Приморье нестабильно в погодном плане. При этом каких-то серьёзных ухудшений синоптической ситуации не будет. Небольшой снег прошёл 2 января, а также ожидается 5 января. В ближайшее время также случится смена холодной волны на тёплую.

С 1 по 4 января в крае — по-зимнему морозно, температурный фон соответствует сезону. Местами не исключён небольшой снег при температуре от -9 до -19 градусов. Во Владивостоке сегодня, 4 января, без осадков, температура воздуха составит -11… -13 градусов.

Однако в ближайшее время случится перестройка синоптических процессов.

С 5 по 7 января потеплеет и ночью, и днём в среднем на 3-8 градусов. В субботу и воскресенье, 8 и 9 января, с севера прорвётся холодный воздух, опять похолодает. Но синоптики обещают, что это будут уже не те экстремальные морозы, которые наблюдались в конце 2021 года.

В столице ДФО с 5 по 7 января температурный фон поднимется на 3-5 градусов. Но уже к выходным, 8 и 9 января, столбики термометров вернутся к показателям 2 января.

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