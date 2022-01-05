vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января 2022, 01:57

Published 5 января 2022, 01:57

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Завод «Газпрома» взорвался на Дальнем Востоке

5 января 2022, 01:57
Рано утром 5 января на Амурском газоперерабатывающем заводе компании «Газпром» прогремел взрыв и начался пожар. Инцидент уже привлёк внимание прокуратуры.

Как рассказали в пресс-службе завода, причиной аварии стало возгорание газа во время проведения пусконаладочных работ. Обошлось без пострадавших, угрозы предприятию и населённым пунктам нет.

На место уже прибыли сотрудники прокуратуры близлежащего города Свободный, которые занимаются выяснением подробностей случившегося.

Напомним, Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома» находится на территории Амурской области, недалеко от Благовещенска. Первую линию предприятия запустили в июне 2021 года.

Амурский газоперерабатывающий завод выступает важным звеном в цепи поставок природного газа в Китай.

Реализация такого масштабного проекта в области переработки не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли, - сообщается на сайте завода.

Материалы по теме
Хабаровскому краю последствия аварии на химическом заводе в Китае не грозятПоследствия аварии на заводе в Китае не угрожают Приморью
#Новости#Амурская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика