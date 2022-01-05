Завод «Газпрома» взорвался на Дальнем Востоке

Posted 5 января 2022, 01:57
Published 5 января 2022, 01:57
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Как рассказали в пресс-службе завода, причиной аварии стало возгорание газа во время проведения пусконаладочных работ. Обошлось без пострадавших, угрозы предприятию и населённым пунктам нет.
На место уже прибыли сотрудники прокуратуры близлежащего города Свободный, которые занимаются выяснением подробностей случившегося.
Напомним, Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома» находится на территории Амурской области, недалеко от Благовещенска. Первую линию предприятия запустили в июне 2021 года.
Амурский газоперерабатывающий завод выступает важным звеном в цепи поставок природного газа в Китай.
Реализация такого масштабного проекта в области переработки не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли, - сообщается на сайте завода.