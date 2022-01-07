Детям есть куда податься: в Чугуевке ликвидирована очередь в дошкольные учреждения

«Сейчас здесь в очереди на места в дошкольных учреждениях – около 90 детей. Садик же рассчитан на 120 мест, поэтому уже в этом году все желающие получат путевку. Основные виды работ завершены. Сейчас, несмотря на новогодние каникулы, идет замывка помещений, подготовка к размещению оборудования, которое уже закуплено», – отметил губернатор.