Детям есть куда податься: в Чугуевке ликвидирована очередь в дошкольные учреждения

Posted 7 января 2022, 06:11
Published 7 января 2022, 06:11
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Новый детский сад получился очень современным - в нем есть бассейн для малышей, функциональный спортзал и другие необходимые для развития и отдыха ребят помещения.Монтажные работы были завершены в конце 2021 года.
До первого сентября муниципальные власти намерены облагородить территорию, установить оборудование и набрать персонал. Олег Кожемяко осмотрел все помещения нового детского сада и подчеркнул, что благодаря нацпроекту и предусмотренному в его рамках федеральному и краевому финансированию северный муниципалитет получил современный, а главное – очень нужный социальный объект.
«Сейчас здесь в очереди на места в дошкольных учреждениях – около 90 детей. Садик же рассчитан на 120 мест, поэтому уже в этом году все желающие получат путевку. Основные виды работ завершены. Сейчас, несмотря на новогодние каникулы, идет замывка помещений, подготовка к размещению оборудования, которое уже закуплено», – отметил губернатор.
Добавим, благодаря национальным проектам до конца 2022 года в Чугуевском округе также появятся два современных дома культуры – в селах Верхняя Бреевка и Ленино.