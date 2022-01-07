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Posted 7 января 2022, 06:11

Published 7 января 2022, 06:11

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Детям есть куда податься: в Чугуевке ликвидирована очередь в дошкольные учреждения

Детям есть куда податься: в Чугуевке ликвидирована очередь в дошкольные учреждения

7 января 2022, 06:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В этом году краевые власти полностью ликвидируют очередь в дошкольные учреждения в населенном пункте. Новый детский сад рассчитан на 120 мест для дошколят. В пятницу 7 января губернатор уже осмотрел новое учреждение.

Новый детский сад получился очень современным - в нем есть бассейн для малышей, функциональный спортзал и другие необходимые для развития и отдыха ребят помещения.Монтажные работы были завершены в конце 2021 года.

До первого сентября муниципальные власти намерены облагородить территорию, установить оборудование и набрать персонал. Олег Кожемяко осмотрел все помещения нового детского сада и подчеркнул, что благодаря нацпроекту и предусмотренному в его рамках федеральному и краевому финансированию северный муниципалитет получил современный, а главное – очень нужный социальный объект.

«Сейчас здесь в очереди на места в дошкольных учреждениях – около 90 детей. Садик же рассчитан на 120 мест, поэтому уже в этом году все желающие получат путевку. Основные виды работ завершены. Сейчас, несмотря на новогодние каникулы, идет замывка помещений, подготовка к размещению оборудования, которое уже закуплено», – отметил губернатор.

Добавим, благодаря национальным проектам до конца 2022 года в Чугуевском округе также появятся два современных дома культуры – в селах Верхняя Бреевка и Ленино.

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