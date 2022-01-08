«Хороший мальчик, просто его напугали»: владивостокцев волнует судьба бездомного пса

Posted 7 января 2022, 22:54
Published 7 января 2022, 22:54
Modified 1 сентября 2022, 04:04
Updated 1 сентября 2022, 04:04
Судя по репликам пользователей, собака жила на улице Русской, в районе домов № 55, а и 55 в, но разрывы праздничных петард напугали животное — и пёс покинул родной микрорайон. О его исчезновении горожане тут же написали в Инстаграм. Выяснилось, что собаку видели на Магнитогорской. Один из пользователей обратился с просьбой к тем, кто встретит пса: привезти его на место проживания.
Впрочем, отлавливать животное не понадобилось.
«Пёсик нашёлся, вчера проходила мимо его лежанки, он был там» — написала одна из жительниц Второй речки.
«Он хороший, добрый мальчик. У него есть в нашем дворе все для комфортной жизни. Просто его напугали» — пишет другая горожанка.
«Его готовы забрать на Седанку в дома, но никак не могут перевезти, он очень пугливый. Бабушки с русской 51а ухаживают за ним. Если кто-то сможет заманить его в машину, свяжитесь со мной, узнаю адрес на Седанке где его готовы принять в семью», — с таким предложением выступил ещё один неравнодушный житель Владивостока.