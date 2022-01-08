«Хороший мальчик, просто его напугали»: владивостокцев волнует судьба бездомного пса

Судя по репликам пользователей, собака жила на улице Русской, в районе домов № 55, а и 55 в, но разрывы праздничных петард напугали животное — и пёс покинул родной микрорайон. О его исчезновении горожане тут же написали в Инстаграм. Выяснилось, что собаку видели на Магнитогорской. Один из пользователей обратился с просьбой к тем, кто встретит пса: привезти его на место проживания.