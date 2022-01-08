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Posted 7 января 2022, 22:54

Published 7 января 2022, 22:54

Modified 1 сентября 2022, 04:04

Updated 1 сентября 2022, 04:04

Тематическое фото

«Хороший мальчик, просто его напугали»: владивостокцев волнует судьба бездомного пса

7 января 2022, 22:54
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Собаки
Жители нескольких микрорайонов Владивостока активно обсуждают в Инстаграм-паблике «Вторая речка» судьбу бездомного пса, который убежал с привычного места проживания и оказался далеко от своей уличной будки.

Судя по репликам пользователей, собака жила на улице Русской, в районе домов № 55, а и 55 в, но разрывы праздничных петард напугали животное — и пёс покинул родной микрорайон. О его исчезновении горожане тут же написали в Инстаграм. Выяснилось, что собаку видели на Магнитогорской. Один из пользователей обратился с просьбой к тем, кто встретит пса: привезти его на место проживания.

Впрочем, отлавливать животное не понадобилось.

«Пёсик нашёлся, вчера проходила мимо его лежанки, он был там» — написала одна из жительниц Второй речки.

«Он хороший, добрый мальчик. У него есть в нашем дворе все для комфортной жизни. Просто его напугали» — пишет другая горожанка.

«Его готовы забрать на Седанку в дома, но никак не могут перевезти, он очень пугливый. Бабушки с русской 51а ухаживают за ним. Если кто-то сможет заманить его в машину, свяжитесь со мной, узнаю адрес на Седанке где его готовы принять в семью», — с таким предложением выступил ещё один неравнодушный житель Владивостока.

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#Новости#Общество#Владивосток#Собаки#Бездомные животные
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