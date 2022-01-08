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Posted 8 января 2022, 04:10

Published 8 января 2022, 04:10

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

На Седанкинском спуске днём возникли пробки в обе стороны

8 января 2022, 04:10
Сюжет
Пробки
Днём 8 января в пригороде Владивостока, на улице Маковского, случились сразу два ДТП, из-за которых в оба направления — на въезде и на выезде из города — возникли серьёзные пробки.

В Инстаграм-пабликах можно найти видеозаписи одного из утренних происшествий в этом районе, хотя, возможно, к полуденным пробкам привело не оно, а другие аварии. На видео же понятно, что легковой автомобиль потерял сцепление с дорогой — и сначала съехал на соседнюю полосу, потом закрутился и отлетел к леерам. От удара у машины повредился капот и задний бампер. Примечательно, что других участников в этой аварии не было — утром дорога была пустынна, а едущий следом водитель успел затормозить. Он же поделился записью видеорегистратора в соцсетях.

Автомобилисты, комментируя запись, в один голос говорят о том, что дорога сегодня скользкая — оттепель вызвала выпадение инея. При такой сложной ситуации, советуют бывалые водители, не стоит полагаться только лишь на хорошее качество зимней резины, а нужно снижать скорость.

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#Новости#Общество#Владивосток#Пробки#ДТП
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