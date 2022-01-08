На Седанкинском спуске днём возникли пробки в обе стороны

Posted 8 января 2022, 04:10
Published 8 января 2022, 04:10
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
В Инстаграм-пабликах можно найти видеозаписи одного из утренних происшествий в этом районе, хотя, возможно, к полуденным пробкам привело не оно, а другие аварии. На видео же понятно, что легковой автомобиль потерял сцепление с дорогой — и сначала съехал на соседнюю полосу, потом закрутился и отлетел к леерам. От удара у машины повредился капот и задний бампер. Примечательно, что других участников в этой аварии не было — утром дорога была пустынна, а едущий следом водитель успел затормозить. Он же поделился записью видеорегистратора в соцсетях.
Автомобилисты, комментируя запись, в один голос говорят о том, что дорога сегодня скользкая — оттепель вызвала выпадение инея. При такой сложной ситуации, советуют бывалые водители, не стоит полагаться только лишь на хорошее качество зимней резины, а нужно снижать скорость.