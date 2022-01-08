На Седанкинском спуске днём возникли пробки в обе стороны

В Инстаграм-пабликах можно найти видеозаписи одного из утренних происшествий в этом районе, хотя, возможно, к полуденным пробкам привело не оно, а другие аварии. На видео же понятно, что легковой автомобиль потерял сцепление с дорогой — и сначала съехал на соседнюю полосу, потом закрутился и отлетел к леерам. От удара у машины повредился капот и задний бампер. Примечательно, что других участников в этой аварии не было — утром дорога была пустынна, а едущий следом водитель успел затормозить. Он же поделился записью видеорегистратора в соцсетях.