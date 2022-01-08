Происшествия-2021 в Приморье: огненный ад, мост на тот свет и сгоревшая легенда

Posted 7 января 2022, 23:10
Published 7 января 2022, 23:10
Modified 1 сентября 2022, 04:15
Updated 1 сентября 2022, 04:15
2 марта на 25-м этаже высотки, расположенной на улице Нейбута во Владивостоке, произошёл пожар, унёсший жизни 2 детей. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В МЧС рассказали, что пожарные бригады из-за огромного количества машин на придомовой территории с трудом смогли подъехать к дому, в котором горела квартира. Правоохранительные органы решили провести проверку в отношении тех, кто допустил сдачу «Фрегата» в эксплуатацию.
Корреспонденту ВМ удалось обсудить другие детали произошедшего с очевидцами. Выяснилось, что квартира, в которой произошёл пожар, восстановлению не подлежит, поскольку помещение выгорело дотла. Картину завершила мрачная деталь — за считанные часы до пожара в ЖК «Фрегат-2» прошли пожарные учения.
В октябре завершили расследование уголовного дела по резонансному пожару. За случившееся предстоит ответить молодому мужчине, которого обвинили в неправильном тушении возгорания. 23-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности (3 часть 109 статьи УК РФ).
Несчастным случаем закончился выезд автомобиля на замерзшую акваторию 8 марта — на реке Раздольная под лёд ушла машина, внутри которой находилась целая семья. Под лёд провалился автомобиль с тремя детьми и двумя взрослыми — их родителями. Информация, которая сначала появилась в соцсетях, позже была подтверждена сотрудниками прокуратуры края.
Сразу были обнаружены тела и детей, и погибшей женщины, а главу семейства найти не могли. 1 апреля следователи сообщили шокирующую новость — тело умершего водителя нашли в камышах 29 марта, а умер он, согласно экспертизе, за день до этого, то есть 28 марта.
Жуткая история произошла в июне в Приморье на озере Ханка. В популярном месте отдыха пропала семья — мама, папа и их трёхлетний сын. Спустя какое-то время малыша нашли рядом с лодкой, мальчик был слаб, но, к счастью, жив. Чудом спасённого ребёнка экстренно передали врачам, выходили.
«Лежал, уткнувшись головой в песок так сильно, что даже ямку продавил. Это и спасло: чайки могли выклевать глаза, ведь он лежал на одном месте. Когда ребёнка нашёл, он был в сознании, но ничего не говорил, только глазами моргал», — рассказал работник Ханкайского государственного биосферного заповедника Валентин Козырев.
А вот затем начались поиски родителей. Они длились несколько дней. Однако второго чуда не случилось — о том, что тела мужчины и женщины прибило к берегу недалеко от места, где нашли лодку и ребёнка, в следственном управлении Следственного комитета сообщили 16 июня. Предположительно, отец семейства упал в воду, а женщина пыталась ему помочь и тоже выпала из лодки. Детально в тёмной истории предстоит разобраться следователям.
В апреле произошла другая жутковатая трагедия — сельский мост сломался, когда по нему ехал автомобиль Lexus. Машина рухнула в реку, спастись удалось не всем.
Инцидент случился недалеко от села Нововарваровка. Автомобиль с 6 людьми внутри переезжал реку Арсеньевка по деревянному мосту, который и проломился. «Лексус» ушёл под воду, выбраться откуда смогли только три пассажира. Машину достали, в ней было тело ещё одной девушки.
Позже в социальных сетях появились подробности происшествия и стали известны имена спасшихся граждан, одна из которых оказалась знаменитостью местного масштаба.
Спустя почти месяц в жутком деле с рухнувшим Лексусом появились новые подробности.
В конце октября внимание жителей Владивостока было приковано к Некрасовскому рынку, на котором случился пожар. О серьёзном возгорании стало известно во вторник, 26 октября. По словам очевидца, стартом пожара стал некий «хлопок», после которого пламя начало быстро распространяться по территории рынка. Усилия случайных прохожих потушить пламя не принесли никаких результатов.
Вскоре стали известны некоторые детали состояния рынка с точки зрения пожарной безопасности. Как выяснилось, трансформаторную подстанцию, подающую электричество на рынок, не проверяли 13 лет подряд.
Однако директор рынка Андрей Дёмин рассказал, что инспекции пожарных проходили на территории неоднократно, после недавней проверки «очень многое было исправлено». К концу года появилась информация, что работа рынка начала возобновляться.
Серьёзное происшествие случилось в районе мыс Козина, где 9 ноября контейнеровоз, загруженный 199 контейнерами с товарами народного потребления (автозапчасти, фитинги, принтеры, пылесосы, подгузники), сел на мель.
На борту находились 14 членов экипажа (все — граждане КНР). Позже появилась информации о том, что контейнеровоз переломился. Транспортная прокуратура начала проверку. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Приморья Олег Кожемяко. Всех членов экипажа эвакуировали с судна — смотреть видео спасательной операции.
В декабре жители Находки забили тревогу — горожане боятся, что Rise Shine сгниет у них под боком.
30 ноября жители Артёма были шокированы новостью о том, что на женщину напал медведь, который разгуливает по городскому округу — видео. В Минздраве прокомментировали состояние пострадавшей, она попала в реанимацию. Позже глава Артёма успокоил местных жителей — хищника нашли и обезвредили примерно за два часа.
Эксперты разбираются в ситуации и рассматривают две версии: медведь мог быть ранен, но и не исключено, что он сбежал из неволи. А специалисты благотворительного фонда «Госпиталь Дикой Природы» рассказали, почему застрелили хищника — это было единственное возможное решение.