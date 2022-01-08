Происшествия-2021 в Приморье: огненный ад, мост на тот свет и сгоревшая легенда

А вот затем начались поиски родителей. Они длились несколько дней. Однако второго чуда не случилось — о том, что тела мужчины и женщины прибило к берегу недалеко от места, где нашли лодку и ребёнка, в следственном управлении Следственного комитета сообщили 16 июня. Предположительно, отец семейства упал в воду, а женщина пыталась ему помочь и тоже выпала из лодки. Детально в тёмной истории предстоит разобраться следователям.