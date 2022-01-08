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Posted 8 января 2022, 02:31

Published 8 января 2022, 02:31

Modified 17 августа 2022, 09:23

Updated 17 августа 2022, 09:23

Тематическое фото

Застреленного тигрёнка обнаружили в тайге Красноармейского района

8 января 2022, 02:31
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Браконьеры
В Красноармейском районе Приморья накануне нашли труп тигрёнка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили специалисты центра «Амурский тигр» в своём официальном Инстаграм-паблике.

Охотоведы пока не сообщают официально о возрасте погибшего зверя, но даже по фотографиям с места трагедии ясно: это был подросток, а не взрослая особь. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче краснокнижных животных. Браконьеров ищут полиция, охотнадзор и неравнодушные приморцы: в комментариях к сообщению об этом происшествии пользователи делятся негодованием:

«Нужно ужесточать ответственность за преступления против животных и природы!»

«Надеюсь, что стрелка найдут. Неплохо назначить вознаграждение. Наверняка кто-то видел или знает об этом.»

«Так хочется видеть больше позитива на наших страницах, но увы… Этого не избежать. Где есть леса и дикие животные, где есть огнестрельное оружие и разрешение на него — всегда будут жертвы…»

«Хуже человека зверя нет».

Судебно-ветеринарную экспертизу проведут в центре «Амурский тигр». Также будет проведена баллистическая экспертиза для установления оружия, из которого застрелили тигрёнка. В ноябре 2021 года в Красноармейском районе уже был зафиксирован случай браконьерства в отношении амурского тигра. Расследование продолжается. ⠀⠀

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#Новости#Общество#Браконьерство#Браконьеры#Амурские тигры#Тигр
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