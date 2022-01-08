Застреленного тигрёнка обнаружили в тайге Красноармейского района

Posted 8 января 2022, 02:31
Published 8 января 2022, 02:31
Modified 17 августа 2022, 09:23
Updated 17 августа 2022, 09:23
Охотоведы пока не сообщают официально о возрасте погибшего зверя, но даже по фотографиям с места трагедии ясно: это был подросток, а не взрослая особь. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче краснокнижных животных. Браконьеров ищут полиция, охотнадзор и неравнодушные приморцы: в комментариях к сообщению об этом происшествии пользователи делятся негодованием:
«Нужно ужесточать ответственность за преступления против животных и природы!»
«Надеюсь, что стрелка найдут. Неплохо назначить вознаграждение. Наверняка кто-то видел или знает об этом.»
«Так хочется видеть больше позитива на наших страницах, но увы… Этого не избежать. Где есть леса и дикие животные, где есть огнестрельное оружие и разрешение на него — всегда будут жертвы…»
«Хуже человека зверя нет».
Судебно-ветеринарную экспертизу проведут в центре «Амурский тигр». Также будет проведена баллистическая экспертиза для установления оружия, из которого застрелили тигрёнка. В ноябре 2021 года в Красноармейском районе уже был зафиксирован случай браконьерства в отношении амурского тигра. Расследование продолжается. ⠀⠀