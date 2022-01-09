«Чтобы с рыбой на дне не беседовали»: инспекторы ГИМС ведут разговоры с рыбаками

На этот раз участники рейда направились в район острова Скребцова, знаменитой Коврижки. Здесь любителей зимней рыбалки собирается немало. Едва ли не через каждые полтора метра (прямо по инструкции о соблюдении социальной дистанции) — лунка и горка свежевыловленной корюшки, а рядом — гордый своим уловом рыбак. Всего в ходе рейда, по подсчётам инспекторов, на льду находилось более полутора тысяч любителей зимнего лова.