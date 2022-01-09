«Чтобы с рыбой на дне не беседовали»: инспекторы ГИМС ведут разговоры с рыбаками

Posted 9 января 2022, 00:46
Published 9 января 2022, 00:46
Modified 1 сентября 2022, 04:04
Updated 1 сентября 2022, 04:04
Подобные рейды в местах массового выхода людей на лёд — а любители подлёдного лова всю выходную неделю активно шли на рыбалку — проводятся инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Приморскому краю постоянно. И главная их цель — обеспечение безопасности людей, сообщает пресс-служба МЧС по Приморскому краю.
На этот раз участники рейда направились в район острова Скребцова, знаменитой Коврижки. Здесь любителей зимней рыбалки собирается немало. Едва ли не через каждые полтора метра (прямо по инструкции о соблюдении социальной дистанции) — лунка и горка свежевыловленной корюшки, а рядом — гордый своим уловом рыбак. Всего в ходе рейда, по подсчётам инспекторов, на льду находилось более полутора тысяч любителей зимнего лова.
Сотрудники ГИМС душевно поговорили с адептами подлёдного лова, напомнив им правила безопасного нахождения на ледовом поле, а также раздав информационные памятки.
Памятки настоятельно рекомендуют жителям и гостям Приморского края, выходя на лёд, не рисковать своей жизнью и здоровьем, соблюдать все необходимые меры безопасности пребывания на льду, а также быть бдительными. Одно из главных правил: находясь на льду, не забывайте оглядываться на берег — известны случаи, когда отрывались крупные ледовые поля, на которых находились люди.