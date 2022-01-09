Самые сложные пожары 2021 года: воспоминания приморского пожарного

Posted 8 января 2022, 23:00
Published 8 января 2022, 23:00
Modified 1 сентября 2022, 04:15
Updated 1 сентября 2022, 04:15
ЖК «Фрегат-2»
Страшный пожар произошел 2 марта 2021 года во владивостокском жилом комплексе «Фрегат-2». На 25 этаже загорелась квартира, погибли двое детей. «Восток-Медиа» подробно писало об этом резонансном происшествии. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В МЧС рассказали, что пожарные бригады из-за огромного количества машин на придомовой территории с трудом смогли подъехать к дому. Правоохранительные органы решили провести проверку в отношении тех, кто допустил сдачу «Фрегата» в эксплуатацию.
- Хотелось бы напомнить людям, ещё раз акцентировать их внимание на том факте, что пакровать авто на подъездных путях не следует. Ещё есть проблема, связанная с тем, что люди паркуют автомобили на люки пожарных гидрантов. Пожар всегда возникает неожиданно, и машина, стоящая на пути пожарной бригады, может забрать у кого-то драгоценные секунды, поэтому прошу более ответственно относиться к этому вопросу и смотреть, на каком месте вы оставляете автомобиль, — прокомментировал ситуацию Константин Поваров.
Корреспонденту издания тогда удалось обсудить другие детали произошедшего с очевидцами. Выяснилось, что квартира, в которой произошёл пожар, восстановлению не подлежит, поскольку помещение выгорело дотла. Картину завершила мрачная деталь — за считанные часы до пожара в ЖК «Фрегат-2» прошли пожарные учения.
Дом на Фанзаводе
В марте сгорела половина деревянного многоквартирного дома на улице Тимирязева, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожар был очень сложный, обрушилась кровля и перекрытия между первым и вторым этажами. Огонь забрал жизнь пожилого местного жителя, трое были спасены, ещё пятеро эвакуированы. Шесть человек пришлось расселить в гостинице.
Очень странные дела
В апреле на Бородинской загорелся склад с автозапчастями. Полностью выгорела крыша и некоторые помещения первого этажа, площадь пожара превысила 1000 квадратных метров. Ровно через месяц загорелся другой склад, на этот раз на Борисенко и тоже с автозапчастями и различными товарами. Площадь пожара, так же, как и в первом случае, была около тысячи квадратных метров. В этих пожарах никто не пострадал.
- Переходящий склад с автозапчастями, площадь пожара около тысячи метров. Конечно, ход тушения усложняло сильное задымление и высокая температура. Сильная ветровая нагрузка тоже играет свою роль, такое бывает. Было сильное задымление, но мы справились, — уточнил замначальника второго пожарно-спасательного отряда.
Пожар на Светланской
Через несколько дней произошло новое серьезное возгорание, на этот раз - в жилом доме на Светланской. В загоревшийся квартире пожарный расчёт обнаружил погибшую женщину, а из соседней квартиры были эвакуированы и доставлены в больницу двое детей. Всего на этом пожаре было спасено 17 человек, а эвакуировано 34 человека.
Колпачки и бутылки
На складе компании, производящей бутылки и колпачки, произошёл пожар, загорелись коробки с заготовками для изготовления бутылок. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, никто из сотрудников не пострадал.
Рынок и рынок
С разницей ровно в два месяца загорелись два городских рынка — рынок на Некрасовской в октябре и рынок на Пихтовой в декабре. Рыночные павильоны на Пихтовой выгорели не полностью, их успели потушить, а вот рынок на Некрасовской выгорел практически дотла. С рынка на Некрасовской эвакуировано 70 человек, спасено 10.
- На Некрасовском рынке мы эвакуировали семьдесят человек, спасли десять.
Когда мы говорим о спасённых, мы говорим о людях, которые не смогли своевременно покинуть территорию, и их пришлось выводить с использованием специальных средств.
Работала газодымозащитная служба, которая заходила внутрь и искала людей на месте, — отметил пожарный.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце октября сгорел Некрасовский рынок. Стартом пожара стал некий «хлопок», после которого пламя начало быстро распространяться. Позже выяснилось, что трансформаторную подстанцию, подающую электричество на рынок, не проверяли 13 лет подряд.