Самые сложные пожары 2021 года: воспоминания приморского пожарного

- Хотелось бы напомнить людям, ещё раз акцентировать их внимание на том факте, что пакровать авто на подъездных путях не следует. Ещё есть проблема, связанная с тем, что люди паркуют автомобили на люки пожарных гидрантов. Пожар всегда возникает неожиданно, и машина, стоящая на пути пожарной бригады, может забрать у кого-то драгоценные секунды, поэтому прошу более ответственно относиться к этому вопросу и смотреть, на каком месте вы оставляете автомобиль, — прокомментировал ситуацию Константин Поваров.