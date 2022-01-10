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Posted 10 января 2022, 07:58

Published 10 января 2022, 07:58

Modified 1 сентября 2022, 04:04

Updated 1 сентября 2022, 04:04

Остались считанные часы: во Владивостоке введён особый режим

10 января 2022, 07:58
Сюжет
Погода
Дорожные службы краевой столицы приведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. С 20 часов вечера 10 января во Владивостоке на улицы уже выйдет снегоуборочная техника.

В администрации города рассказали о том, что перед началом непогоды традиционно основные маршруты и сложные участки дорог обработают реагентами.

«Когда осадки усилятся, будем традиционно сгребать и сметать снег с дорог», — отметили в муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий».

Отмечается, что серьёзные осадки в дальневосточной столице начнутся уже 10 января после 22 часов. В начале дня 11 января будут совсем небольшие осадки — до 1 мм. На дорогах гололедица, снежный накат. Утром возможна метель. Порывы ветра будут до 27 м/с.

Автомобилистов в этот день просят быть особенно осторожными и без особой надобности не выезжать на городские дороги — лучше воспользоваться в эти дни общественным транспортом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что циклон накроет Приморский край во вторник, 11 января. Стихия принесёт в регион снег, сильный ветер и гололедицу.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Снегопад
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