Остались считанные часы: во Владивостоке введён особый режим

Posted 10 января 2022, 07:58
Published 10 января 2022, 07:58
Modified 1 сентября 2022, 04:04
Updated 1 сентября 2022, 04:04
В администрации города рассказали о том, что перед началом непогоды традиционно основные маршруты и сложные участки дорог обработают реагентами.
«Когда осадки усилятся, будем традиционно сгребать и сметать снег с дорог», — отметили в муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий».
Отмечается, что серьёзные осадки в дальневосточной столице начнутся уже 10 января после 22 часов. В начале дня 11 января будут совсем небольшие осадки — до 1 мм. На дорогах гололедица, снежный накат. Утром возможна метель. Порывы ветра будут до 27 м/с.
Автомобилистов в этот день просят быть особенно осторожными и без особой надобности не выезжать на городские дороги — лучше воспользоваться в эти дни общественным транспортом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что циклон накроет Приморский край во вторник, 11 января. Стихия принесёт в регион снег, сильный ветер и гололедицу.