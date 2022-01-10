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Posted 10 января 2022, 17:14

Published 10 января 2022, 17:14

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Подростки случайно нашли на трассе в Новосибирской области коробку с младенцем

Подростки случайно нашли на трассе в Новосибирской области коробку с младенцем

10 января 2022, 17:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
В Новосибирской области подростки нашли коробку, в которой лежал новорожденный ребенок. Жители села Сосновка гуляли за его пределами вечером 7 января, и увидели ее на обочине автотрассы.

Как сообщает megatyumen.ru, услышав писк, ребята подумали, что это щенок. Однако, в коробке оказался младенец.

Подростки рассказали, что девочка была полностью раздета, а рядом с ней лежала бутылочка со смесью. Молодые люди долго пытались остановить проезжавшие мимо машины, но тщетно. Один из мальчиков позвонил отцу.

Новорожденную доставили в больницу. Врачи назвали состояние ребенка удовлетворительным — до обморожения дело не дошло.

Сотрудники полиции проводят проверку.

#Новости#Происшествие
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