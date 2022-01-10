Подростки случайно нашли на трассе в Новосибирской области коробку с младенцем

Posted 10 января 2022, 17:14
Published 10 января 2022, 17:14
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Как сообщает megatyumen.ru, услышав писк, ребята подумали, что это щенок. Однако, в коробке оказался младенец.
Подростки рассказали, что девочка была полностью раздета, а рядом с ней лежала бутылочка со смесью. Молодые люди долго пытались остановить проезжавшие мимо машины, но тщетно. Один из мальчиков позвонил отцу.
Новорожденную доставили в больницу. Врачи назвали состояние ребенка удовлетворительным — до обморожения дело не дошло.
Сотрудники полиции проводят проверку.