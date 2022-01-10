Путин сообщил о направленных в Казахстан миротворцах ОДКБ на ограниченный период

Президент РФ Владимир Путин на видеоконференции ОДКБ сообщил, что миротворческие силы стран, которые входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, направлены в Казахстан на определенное время.

Путин отметил, что миротворцы направлены на такой период времени, на который сочтет нужным президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом пишет RT. Кроме этого Путин сказал, что после того как все задачи будут выполнены, миротворцы будут выведены из Казахстана. Также он отметил, что ОДКБ поставила преграду террористам и другим криминальным элементам в Казахстане. Президент Казахстана сказал, что боевики не будут захватывать президентскую резиденцию в связи с прибытием военно-транспортных самолетов с ОДКБ. Помимо этого, Токаев отметил, что в Казахстане был пережит глобальный кризис, ставший самым тяжелым за всю историю независимости государства.