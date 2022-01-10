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Posted 10 января 2022, 07:53

Published 10 января 2022, 07:53

Modified 1 сентября 2022, 04:16

Updated 1 сентября 2022, 04:16

В РФ ужесточили наказание за превышение скорости и выезд на встречку

В РФ ужесточили наказание за превышение скорости и выезд на встречку

10 января 2022, 07:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Автомобили
С 10 января в России вводится уголовный срок за неоднократное нарушение правил дорожного движение. Длительность тюремного заключения будет различаться в зависимости от «биографии» автомобилиста как пишут «Новые Известия».

Отправиться в тюрьму на срок до 2 лет россияне смогут за многократный выезд на встречную полосу или частое превышение скорости более чем на 60 километров в час.

Рецидив повлечёт за собой наказание заметно серьёзнее.

«В случае, если уже осужденный по этой статье вновь совершит аналогичное нарушение, его могут приговорить к трем годам заключения», — отмечают «Новые Известия».

Закон вступил в силу 10 января, принят он был ещё в 2021 году. Как заявили тогда авторы законопроекта, злостные нарушители продолжают игнорировать правила дорожного движения даже зная, что могут быть оштрафованы.

Повлиять на таких водителей может только угроза более серьёзного наказания.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какие новые штрафы могут ожидать российских водителей в 2022 году. Некоторые из указанных нарушений будут стоить водителям не только денег.

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#Новости#Общество#Россия#Автомобили#НИ
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