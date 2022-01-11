Не приняла наша земля москвичей: игроки «Спартака» отравились во Владивостоке

Интересно, что со ссылкой на свой собственный источник, близкий к клубу, «РБК Спорт» сообщает, что отравление произошло до начала игры. По информации федерального СМИ, некоторые игроки чувствовали себя плохо до выхода на лёд. Уже на обратном пути в самолёте симптомы проявились и у многих других членов команды.