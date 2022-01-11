vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января 2022, 08:11

Published 11 января 2022, 08:11

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Не приняла наша земля москвичей: игроки «Спартака» отравились во Владивостоке

11 января 2022, 08:11
Сюжет
Хоккей
Вдвойне провальной оказалась поездка хоккеистов «Спартака» во Владивосток. Игроки не только проиграли матч ХК «Адмирал», но и отравились в городе у моря.

Два события сильно омрачили визит москвичей во Владивосток. «Спартак» потерпел поражение в матче с «Адмиралом» со счётом 4:3 в пользу владивостокцев (провальный матч состоялся 9 января). А затем выяснилось, что игроки столичного хоккейного клуба отравились, сообщает источник «РИА Новости».

Интересно, что со ссылкой на свой собственный источник, близкий к клубу, «РБК Спорт» сообщает, что отравление произошло до начала игры. По информации федерального СМИ, некоторые игроки чувствовали себя плохо до выхода на лёд. Уже на обратном пути в самолёте симптомы проявились и у многих других членов команды.

А вот местный новостной сайт newsvl.ru, что характерно, тоже со ссылкой на свой собственный источник, уточняет, что игроки отравились морепродуктами после матча. Название паназиатского ресторана, где, по всей видимости, было настолько вкусно, что непривычные туристы не смогли вовремя остановиться, не уточняется.

Отравление морепродуктами среди приезжих и не только — не редкость для Приморья. Достаточно часто его причиной становится переедание. Большое количество белка, которым богаты морепродукты, при обильном употреблении вызывает отравление организма.

Москвичам остается только посочувствовать. Ведь скрасить горькое поражение не помогла даже уникальная приморская кухня.

Материалы по теме
«Адмирал» готовится к битве с лидером Западной конференции КХЛКак выбрать качественный алкоголь — памятка«А москвичи потом думают, что мы жируем»: ямы в Приморье засыпали морепродуктами
#Новости#Хоккей#Владивосток#ХК Адмирал#Отравление#Массовое отравление#Происшествие#ХК "Спартак"#Морепродукты#Москва
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика