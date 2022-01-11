Не приняла наша земля москвичей: игроки «Спартака» отравились во Владивостоке

Posted 11 января 2022, 08:11
Published 11 января 2022, 08:11
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Два события сильно омрачили визит москвичей во Владивосток. «Спартак» потерпел поражение в матче с «Адмиралом» со счётом 4:3 в пользу владивостокцев (провальный матч состоялся 9 января). А затем выяснилось, что игроки столичного хоккейного клуба отравились, сообщает источник «РИА Новости».
Интересно, что со ссылкой на свой собственный источник, близкий к клубу, «РБК Спорт» сообщает, что отравление произошло до начала игры. По информации федерального СМИ, некоторые игроки чувствовали себя плохо до выхода на лёд. Уже на обратном пути в самолёте симптомы проявились и у многих других членов команды.
А вот местный новостной сайт newsvl.ru, что характерно, тоже со ссылкой на свой собственный источник, уточняет, что игроки отравились морепродуктами после матча. Название паназиатского ресторана, где, по всей видимости, было настолько вкусно, что непривычные туристы не смогли вовремя остановиться, не уточняется.
Отравление морепродуктами среди приезжих и не только — не редкость для Приморья. Достаточно часто его причиной становится переедание. Большое количество белка, которым богаты морепродукты, при обильном употреблении вызывает отравление организма.
Москвичам остается только посочувствовать. Ведь скрасить горькое поражение не помогла даже уникальная приморская кухня.