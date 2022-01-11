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Posted 11 января 2022, 11:37

Published 11 января 2022, 11:37

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

«Работа.ру»: жители РФ хотят получать 166 тысяч рублей ежемесячно

11 января 2022, 11:37
По данным исследования сервиса «Работа.ру», в среднем, жители России хотели бы зарабатывать 166 тыс. рублей ежемесячно. При этом для мужчины желаемая оптимальная заработная плата выше, по сравнению с запросами женщин.

С исследованием сервиса ознакомилось издание ТАСС, пишет 360tv.ru. Исследование проводили в декабре текущего года во всех регионах России. Его участниками стали свыше 7 тыс. человек старше 18 лет.

В среднем, россияне хотели бы зарабатывать ежемесячно 166 тыс. рублей. При этом ожидания по зарплате у мужчин выше. Они хотят получать 187 тыс. рублей ежемесячно, при этом женщинам достаточно 138 тыс. рублей.

В Москве запросы выше. В столице мужчины хотели бы зарабатывать 201 тыс. рублей, женщины — 157 тыс. рублей. В январе текущего года разница в предпочтительных зарплатах у женщин и мужчин была равна 37%. К концу года она снизилась до 26%.

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