«Работа.ру»: жители РФ хотят получать 166 тысяч рублей ежемесячно

В Москве запросы выше. В столице мужчины хотели бы зарабатывать 201 тыс. рублей, женщины — 157 тыс. рублей. В январе текущего года разница в предпочтительных зарплатах у женщин и мужчин была равна 37%. К концу года она снизилась до 26%.