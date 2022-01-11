«Ратимир» и его сотрудники расходятся в показаниях по поводу зарплаты

Уточним, что в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ работодатель в случае задержки выплат персоналу обязан не только всё возместить, но и прибавить проценты за просрочку — в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ от тех сумм, которые не выплачены вовремя.