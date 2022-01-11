«Ратимир» и его сотрудники расходятся в показаниях по поводу зарплаты

Posted 11 января 2022, 06:03
Published 11 января 2022, 06:03
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
При этом в самом ООО «Ратимир» упорно отрицают эти факты. Ответ на запрос редакции о деталях конфликтной ситуации там подготовили довольно оперативно, за полтора рабочих дня.
— В компании ООО «Ратимир» задолженность по заработной плате и другим выплатам отсутствует, — проинформировала PR-менеджер компании со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Д. А. Котова.
На собственном официальном сайте группа компаний (а это не только ООО «Ратимир») позиционирует себя как «Современное мощное предприятие, крупнейший агропромышленный холдинг и лидер отрасли на Дальнем Востоке». За 2020 год, по данным базы данных СПАРК-Интерфакс, ООО «Ратимир» во главе с генеральным директором Антонием Трушем получило прибыль в размере 233,7 млн рублей.
— Да тут у расчётчиков сменили руководителя, и старые кадры все ушли, а новые не знают, как начислять… Особенно цеховым. Там же и совмещения, и ночные, и праздничные. Короче, печаль, — рассказали сотрудники «Ратимира» на условиях анонимности, опасаясь санкций со стороны руководства.
Открытое письмо работников «Ратимира», распространяемое в соцсетях Приморского края, также никем не подписано.
Уточним, что в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ работодатель в случае задержки выплат персоналу обязан не только всё возместить, но и прибавить проценты за просрочку — в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ от тех сумм, которые не выплачены вовремя.
При задержке заработной платы более чем на 15 дней работник имеет право, письменно сообщив об этом работодателю, на время перестать выполнять свои обязанности и даже вообще ходить на работу. Это предусмотрено ст. 142 ТК РФ.
Кроме того, за несвоевременные выплаты работодатель может поплатиться административным штрафом по решению Государственной инспекции труда и даже свободой — на срок до пяти лет по ст. 145.1 УК РФ.