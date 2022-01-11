Следком дал ход громкому делу о «похищении» ребенка во Владивостоке

Posted 11 января 2022, 11:29
Published 11 января 2022, 11:29
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
По версии следствия, инцидент произошел 9 января 2022 года на лестничной площадке 1-го этажа дома по проспекту Красного Знамени во Владивостоке. Мужчина схватил ребенка двумя руками и не отпускал его. При этом у ребенка не было особых шансов вырваться из непрошенных «объятий». Во первых чисто физически мальчик не был достаточно развит, чтобы противостоять взрослому мужчине, а во вторых на ногах у ребенка были коньки. Даже если бы ему удалось вырваться, то далеко убежать он бы точно не смог. Однако парнишка не растерялся и выбрал верную тактику — он громко закричал. Благодаря очевидцу, который появился в подъезде, мужчина отпустил ребенка.
Правоохранители продолжают расследование и устанавливают все подробности происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что горожане обвинили группу мужчин в попытке похищения ребенка. Следком инициировал доследственную проверку, в ходе которой были задержаны двое местных граждан 1983 и 1991 годов рождения.