vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января 2022, 11:29

Published 11 января 2022, 11:29

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Следком дал ход громкому делу о «похищении» ребенка во Владивостоке

11 января 2022, 11:29
Сюжет
Уголовное дело
Следком Приморского края вплотную занялся инцидентом с попыткой похищения ребенка. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, инцидент произошел 9 января 2022 года на лестничной площадке 1-го этажа дома по проспекту Красного Знамени во Владивостоке. Мужчина схватил ребенка двумя руками и не отпускал его. При этом у ребенка не было особых шансов вырваться из непрошенных «объятий». Во первых чисто физически мальчик не был достаточно развит, чтобы противостоять взрослому мужчине, а во вторых на ногах у ребенка были коньки. Даже если бы ему удалось вырваться, то далеко убежать он бы точно не смог. Однако парнишка не растерялся и выбрал верную тактику — он громко закричал. Благодаря очевидцу, который появился в подъезде, мужчина отпустил ребенка.

Правоохранители продолжают расследование и устанавливают все подробности происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что горожане обвинили группу мужчин в попытке похищения ребенка. Следком инициировал доследственную проверку, в ходе которой были задержаны двое местных граждан 1983 и 1991 годов рождения.

Материалы по теме
«Схватил в подъезде и потащил»: во Владивостоке задержали «похитителей» ребёнкаЗадержаны жители Владивостока, замешанные в попытке «похищения» ребёнкаКартина дня в Приморье: «пьяный киднепинг», «Кожемяко VS черные лесорубы» и снегопад
#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Похищение#Ребенок#Следком#Расследование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика