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Posted 11 января 2022, 14:53

Published 11 января 2022, 14:53

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

В Новосибирске продолжают обустраивать многофункциональную ледовую арену

11 января 2022, 14:53
В Новосибирской области активно продолжают строить ледовую арену, которую адаптируют не только для профессиональных фигуристов и хоккеистов, но и для всех любителей спорта.

Как сообщает infox.ru, речь идет о крупнейшем в регионе объекте инфраструктуры. Строители не прекращали трудиться даже в период новогодних праздников, и работы идут по графику.

По данным пресс-службы регионального Министерства строительства, в настоящее время на объекте остекляют фасады, осуществляют фальцевую кровлю, монтируют системы вентиляции, отопления и дымоудаления на случай возгорания. Кроме того, рабочие сейчас монтируют перегородки и заливают полы.

На малой тренировочной арене скоро начнут отделочные работы. В конце минувшего года туда подали тепло. Отопление обеспечат впоследствии основной арене и универсальному тренировочному залу.

В профильном ведомстве отметили, что проект создания многофункциональной ледовой арены предусматривает не только строительство ряда объектов транспортной инфраструктуры, но и ремонтные работы на действующих. Шестиэтажный комплекс займет площадь в 55 тысяч квадратных метров. В нем будут располагаться: тренировочная и основная арены, спортивный и тренажерный залы, ряд вспомогательных помещений, а также офисные помещения для делегаций.

Ход реализации проекта контролирует местная власть. Ожидается, что в 2023 году на новом объекте пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею.

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