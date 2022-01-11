В Новосибирске продолжают обустраивать многофункциональную ледовую арену

В профильном ведомстве отметили, что проект создания многофункциональной ледовой арены предусматривает не только строительство ряда объектов транспортной инфраструктуры, но и ремонтные работы на действующих. Шестиэтажный комплекс займет площадь в 55 тысяч квадратных метров. В нем будут располагаться: тренировочная и основная арены, спортивный и тренажерный залы, ряд вспомогательных помещений, а также офисные помещения для делегаций.