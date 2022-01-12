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Posted 12 января 2022, 07:38

Published 12 января 2022, 07:38

Modified 1 сентября 2022, 04:17

Updated 1 сентября 2022, 04:17

Более 36 тысяч тревожных звонков раздалось в Приморье на праздниках

12 января 2022, 07:38
Сюжет
МЧС
Операторы Системы-112 в Приморье в течение праздничной недели приняли более 36 тысяч звонков.

В министерстве ГОЧС Приморья отметили, что период праздников — всегда время наиболее интенсивной нагрузки на службы и операторов.

С 1 по 10 января сотрудники Единого номера вызова экстренных оперативных служб работали в усиленном режиме.

Они отметили, что наибольшее число вызовов поступало в скорую помощь — 5 902 звонка. В полицию перенаправили 1934 обращения, а ещё 466 — в пожарно-спасательную службу.

Кроме того, операторы Центра обработки вызовов Системы-112 подвели итоги уже прошедшего 2021 года. За весь год на номер вызова оперативных служб поступило два миллиона звонков. Из них более 135,6 тысяч обращений направили в скорую помощь, почти 15 тысяч вызовов — в пожарную службу и более 57,5 тысяч звонков — в полицию.

Отметим, что операторы проходят необходимую подготовку и регулярно повышают свой профессиональный уровень на специальных обучениях.

«Операторы, обученные сурдопереводу, объясняются с помощью жестового языка, это помогает понять, какие экстренные службы необходимо отправить в таких непростых ситуациях», — подчеркнули в ведомстве.

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#Новости#МЧС#Происшествие
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