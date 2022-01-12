Более 36 тысяч тревожных звонков раздалось в Приморье на праздниках

Кроме того, операторы Центра обработки вызовов Системы-112 подвели итоги уже прошедшего 2021 года. За весь год на номер вызова оперативных служб поступило два миллиона звонков. Из них более 135,6 тысяч обращений направили в скорую помощь, почти 15 тысяч вызовов — в пожарную службу и более 57,5 тысяч звонков — в полицию.