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Posted 12 января 2022, 03:16

Published 12 января 2022, 03:16

Modified 1 сентября 2022, 04:16

Updated 1 сентября 2022, 04:16

Достойная оплата и общежитие: мэрия Владивостока выдала список вакансий

12 января 2022, 03:16
Водители, трактористы и уборщики территории — этих специалистов ищет муниципального дорожное предприятие «Содержание городских территорий» во Владивостоке.

Список вакансий опубликован на сайте администрации Владивостока. Соискателям готовы подобрать наиболее удобный режим работы. В случае необходимости предприятие также готово предоставить общежитие.

Трудоустройство на предприятии официальное, есть полный соцпакет. Возможны варианты графика — сменный или пятидневка. Уборщики могут и вовсе устроиться на 0,5 ставки с удобным для себя режимом работы.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться по телефону 8-924-001-70-99 или по адресу: ул. Снеговая, 41. Резюме можно направить по электронной почте ok@sgt25.ru.

Вакансии МБУ «Содержание городских территорий»:

— водитель (категория «С», сменный режим, з/п от 50 000 руб.);

— тракторист-машинист (сменный режим, з/п от 50 000 руб.);

— уборщик территории (з/п от 37 000 руб.)

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#Новости#Общество#Владивосток
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