Достойная оплата и общежитие: мэрия Владивостока выдала список вакансий

Posted 12 января 2022, 03:16
Published 12 января 2022, 03:16
Modified 1 сентября 2022, 04:16
Updated 1 сентября 2022, 04:16
Список вакансий опубликован на сайте администрации Владивостока. Соискателям готовы подобрать наиболее удобный режим работы. В случае необходимости предприятие также готово предоставить общежитие.
Трудоустройство на предприятии официальное, есть полный соцпакет. Возможны варианты графика — сменный или пятидневка. Уборщики могут и вовсе устроиться на 0,5 ставки с удобным для себя режимом работы.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться по телефону 8-924-001-70-99 или по адресу: ул. Снеговая, 41. Резюме можно направить по электронной почте ok@sgt25.ru.
Вакансии МБУ «Содержание городских территорий»:
— водитель (категория «С», сменный режим, з/п от 50 000 руб.);
— тракторист-машинист (сменный режим, з/п от 50 000 руб.);
— уборщик территории (з/п от 37 000 руб.)