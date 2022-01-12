Розничные сети предложили ФАС ограничить наценки на базовые продукты на 10%

На такую же меру планирует пойти и сеть «Бристоль». Однако, там предложили, чтобы максимальной была 15-процентная наценка. «Ашан» к инициативе тоже присоединится, но какие конкретно продукты подпадут под ограничение наценки в этих сетях, на данный момент неизвестно.