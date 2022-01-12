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Posted 12 января 2022, 15:40

Published 12 января 2022, 15:40

Modified 1 сентября 2022, 04:17

Updated 1 сентября 2022, 04:17

Розничные сети предложили ФАС ограничить наценки на базовые продукты на 10%

Розничные сети предложили ФАС ограничить наценки на базовые продукты на 10%

12 января 2022, 15:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«Магнит» и X5 Group выступили с инициативой о том, чтобы наценки на базовые продукты питания достигали максимум 10 процентов до конца текущего года. Розничные сети обратились с таким предложением к ФАС.

Представители X5 отметили, что инициатива касается более двух десятков категорий продукции. К ограничению наценки сеть приступила с сегодняшнего дня, пишет infox.ru.

Определять наименования товаров, относящихся к «социально значимым», в X5 предлагают ежемесячно. Аналогичную позицию предпочел также «Магнит». В список «социально значимой» продукции там внесли в общей сложности 25 категорий. В числе таких товаров в этой сети — овощи для борща, гречка, вермишель, масло, молоко и хлеб.

На такую же меру планирует пойти и сеть «Бристоль». Однако, там предложили, чтобы максимальной была 15-процентная наценка. «Ашан» к инициативе тоже присоединится, но какие конкретно продукты подпадут под ограничение наценки в этих сетях, на данный момент неизвестно.

Розничные сети выступили с таким заявлением по той причине, что в процессе проверок антимонопольщики зафиксировали завышенные наценки на продукцию. ФАС попросила ритейлеров принять меры в связи со сложившейся ситуацией.

Заместитель руководителя Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что возможность введения максимальной наценки в ведомстве уже обсуждали, и речь шла тогда как раз о 10-ти процентах.

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