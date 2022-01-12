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Posted 12 января 2022, 05:43

Published 12 января 2022, 05:43

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Сахалинский губернатор навёл порядок на мусорном полигоне «Известковый»

Сахалинский губернатор навёл порядок на мусорном полигоне «Известковый»

12 января 2022, 05:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мусор
Жители Сахалинской области обратились к губернатору Валерию Лимаренко с жалобой. Они рассказали, что на мусорном полигоне «Известковый» творятся безобразия, дело поставлено плохо, и мусор разлетается по прилегающей территории и лесу.

Проверить жалобу и разобраться в ситуации Валерий Лимаренко решил лично.

— Эта ситуация неприемлема! Полигон не должен наносить вред окружающей природе. Необходимо предпринять всё, чтобы незамедлительно очистить лес и не допустить подобной ситуации в дальнейшем, — потребовал он от руководства полигона.

Требование возымело действие. Сначала территорию самого «Известкового» привели в порядок. Затем разлетевшийся мусор был собран с северного и западного склонов сопки, на которой расположен полигон, на следующий день — с южной стороны. Возникли сложности со сбором мусорных пакетов с верхушек деревьев — для этого сотрудников обеспечили специальными штангами и снегоступами.

Затем было принято решение об установке ангара для мобильной сортировки твердых коммунальных отходов.

За тем, в каком состоянии находится «Известковый» теперь проверяют ежедневно, так же, как и прилегающий лес. Кроме того, Валерий Лимаренко обязал специалистов министерства ЖКХ области проводить рейды, в которых также примут участие экологи и общественность.

Когда на «Известковом» будет установлен специальный ангар, сортировка отходов будет происходить в закрытом помещении. Работы по монтажу ангара начались в ноябре прошлого года, изначально планировалось завершить их в апреле, но губернатор потребовал ускорить эту работу и завершить всё к февралю. Кроме того, он поставил перед коммунальщиками задачу этом году внедрить раздельный сбор отходов во всех районах, кроме Курильских островов.

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#Новости#Общество#Сахалинская область#Сахалин#Мусор#Утилизация мусора
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