Сахалинский губернатор навёл порядок на мусорном полигоне «Известковый»

Когда на «Известковом» будет установлен специальный ангар, сортировка отходов будет происходить в закрытом помещении. Работы по монтажу ангара начались в ноябре прошлого года, изначально планировалось завершить их в апреле, но губернатор потребовал ускорить эту работу и завершить всё к февралю. Кроме того, он поставил перед коммунальщиками задачу этом году внедрить раздельный сбор отходов во всех районах, кроме Курильских островов.