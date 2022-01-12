Сахалинский губернатор навёл порядок на мусорном полигоне «Известковый»

Posted 12 января 2022, 05:43
Published 12 января 2022, 05:43
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Проверить жалобу и разобраться в ситуации Валерий Лимаренко решил лично.
— Эта ситуация неприемлема! Полигон не должен наносить вред окружающей природе. Необходимо предпринять всё, чтобы незамедлительно очистить лес и не допустить подобной ситуации в дальнейшем, — потребовал он от руководства полигона.
Требование возымело действие. Сначала территорию самого «Известкового» привели в порядок. Затем разлетевшийся мусор был собран с северного и западного склонов сопки, на которой расположен полигон, на следующий день — с южной стороны. Возникли сложности со сбором мусорных пакетов с верхушек деревьев — для этого сотрудников обеспечили специальными штангами и снегоступами.
Затем было принято решение об установке ангара для мобильной сортировки твердых коммунальных отходов.
За тем, в каком состоянии находится «Известковый» теперь проверяют ежедневно, так же, как и прилегающий лес. Кроме того, Валерий Лимаренко обязал специалистов министерства ЖКХ области проводить рейды, в которых также примут участие экологи и общественность.
Когда на «Известковом» будет установлен специальный ангар, сортировка отходов будет происходить в закрытом помещении. Работы по монтажу ангара начались в ноябре прошлого года, изначально планировалось завершить их в апреле, но губернатор потребовал ускорить эту работу и завершить всё к февралю. Кроме того, он поставил перед коммунальщиками задачу этом году внедрить раздельный сбор отходов во всех районах, кроме Курильских островов.