Сергей Дарькин станет резидентом ТОР

Напомним, что в апреле прошлого года Сергей Дарькин, руководивший Приморским краем в течение 11,5 лет, запустил новый проект — магазин-порт «Находка». Кроме флагманского магазина, первым открытого на Серпуховском валу, сейчас в Москве работают ещё шесть фирменных магазинов «Русской рыбной компании» (РРК) — в Медведкове, на Варшавке, на Сходне, на Ленинградском проспекте и возле станции метро «Павелецкой». Судя по информации официального сайта рыбного ретейлера, в ассортименте представлены от 300 до 2,5 тыс. наименований товаров из рыбы и морепродуктов, живой рыбы, устриц, икры и прочих деликатесов.