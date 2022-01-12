Сергей Дарькин станет резидентом ТОР

Posted 12 января 2022, 05:20
Published 12 января 2022, 05:20
Modified 1 сентября 2022, 04:17
Updated 1 сентября 2022, 04:17
Как сообщил источник, близкий к Корпорации развития Дальнего Востока, собственники ООО «Тигр-фабрика» действительно планируют подать заявку на включение в перечень резидентов первой в Приморском крае ТОР, созданной на 70 лет 25 июня 2015 года. Пока же предприятие только располагается на территории ТОР Надеждинской, специализирующейся на промышленности и логистике (это одно из обязательных условий, чтобы стать резидентом).
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц появилась прямо перед новым годом. Датой внесения информации в реестр указано 27 декабря 2021-го. Практически полноправным владельцем уставного капитала в 99% от 10 тыс. руб. стало ООО «Инвестиционная компания „Смарт“», зарегистрированное во Владивостоке.1% — в собственности генерального директора новой компании Максима Грачёва. Он руководит ещё четырьмя компаниями с регистрацией во Владивостоке и одной — на Сахалине.
Конечным собственником новой компании является ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства», в числе аффилированных лиц которой есть экс-глава Приморья.
Основной вид деятельности ООО «Тигр-фабрика» — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. Также компания может заниматься строительством жилых и нежилых зданий, складированием, хранением, обработкой и перевозкой грузов.
Напомним, что в апреле прошлого года Сергей Дарькин, руководивший Приморским краем в течение 11,5 лет, запустил новый проект — магазин-порт «Находка». Кроме флагманского магазина, первым открытого на Серпуховском валу, сейчас в Москве работают ещё шесть фирменных магазинов «Русской рыбной компании» (РРК) — в Медведкове, на Варшавке, на Сходне, на Ленинградском проспекте и возле станции метро «Павелецкой». Судя по информации официального сайта рыбного ретейлера, в ассортименте представлены от 300 до 2,5 тыс. наименований товаров из рыбы и морепродуктов, живой рыбы, устриц, икры и прочих деликатесов.
Режим ТОР предполагает, что резидент получает землю и инфраструктуру для инвестиционного проекта, а также налоговые льготы и административные преференции. При этом КРДВ помогает при подготовке и реализации проекта.