vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января 2022, 05:20

Published 12 января 2022, 05:20

Modified 1 сентября 2022, 04:17

Updated 1 сентября 2022, 04:17

Сергей Дарькин станет резидентом ТОР

12 января 2022, 05:20
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Экс-губернатор Приморского края, активно развивающий после отставки бизнес в сфере переработки рыбы и морских гидробионтов, создал новую компанию. ООО «Тигр-фабрика», по сообщениям ряда СМИ, стало резидентом территории опережающего развития в Надеждинском районе Приморья.

Как сообщил источник, близкий к Корпорации развития Дальнего Востока, собственники ООО «Тигр-фабрика» действительно планируют подать заявку на включение в перечень резидентов первой в Приморском крае ТОР, созданной на 70 лет 25 июня 2015 года. Пока же предприятие только располагается на территории ТОР Надеждинской, специализирующейся на промышленности и логистике (это одно из обязательных условий, чтобы стать резидентом).

Запись в Едином государственном реестре юридических лиц появилась прямо перед новым годом. Датой внесения информации в реестр указано 27 декабря 2021-го. Практически полноправным владельцем уставного капитала в 99% от 10 тыс. руб. стало ООО «Инвестиционная компания „Смарт“», зарегистрированное во Владивостоке.1% — в собственности генерального директора новой компании Максима Грачёва. Он руководит ещё четырьмя компаниями с регистрацией во Владивостоке и одной — на Сахалине.

Конечным собственником новой компании является ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства», в числе аффилированных лиц которой есть экс-глава Приморья.

Основной вид деятельности ООО «Тигр-фабрика» — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. Также компания может заниматься строительством жилых и нежилых зданий, складированием, хранением, обработкой и перевозкой грузов.

Напомним, что в апреле прошлого года Сергей Дарькин, руководивший Приморским краем в течение 11,5 лет, запустил новый проект — магазин-порт «Находка». Кроме флагманского магазина, первым открытого на Серпуховском валу, сейчас в Москве работают ещё шесть фирменных магазинов «Русской рыбной компании» (РРК) — в Медведкове, на Варшавке, на Сходне, на Ленинградском проспекте и возле станции метро «Павелецкой». Судя по информации официального сайта рыбного ретейлера, в ассортименте представлены от 300 до 2,5 тыс. наименований товаров из рыбы и морепродуктов, живой рыбы, устриц, икры и прочих деликатесов.

Режим ТОР предполагает, что резидент получает землю и инфраструктуру для инвестиционного проекта, а также налоговые льготы и административные преференции. При этом КРДВ помогает при подготовке и реализации проекта.

Материалы по теме
Дарькин обрушит цены на рыбу на Дальнем ВостокеСегодня отмечает свой день рождения Сергей Дарькин
#Новости#Экономика#Восток-Медиа FISH#Владивосток#ТОР#Рыба#Магазин#Доступная рыба#Москва
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика