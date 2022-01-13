Глава Минвостокразвития: предлагаем давать миллион рублей за третьего ребёнка

Posted 13 января 2022, 04:02
Published 13 января 2022, 04:02
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Как министр рассказал в интервью «Российской Газете», эта мера будет «ключевой» в перечне других нововведений в социальной сфере, направленных на стимулирование рождаемости на Дальнем Востоке.
«Рассчитываем, что в 2022 году некоторые из них [мер] уже будут реализованы в части регионов ДФО, если не во всех», — заявил Алексей Чекунков.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало информацию о выплате многодетным семьям миллиона рублей. Сумма может быть направлена на покупку жилья или его строительство.
Эффективность этой меры для повышения рождаемости отметил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, в странах Европы, где были введены выплаты такого характера, коэффициент рождаемости 3-го ребёнка вырос в 22 раза.