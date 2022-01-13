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Posted 13 января 2022, 04:02

Published 13 января 2022, 04:02

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Глава Минвостокразвития: предлагаем давать миллион рублей за третьего ребёнка

Глава Минвостокразвития: предлагаем давать миллион рублей за третьего ребёнка

13 января 2022, 04:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Выплаты
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что программа по выплате родителям суммы в миллион рублей при рождении 3-го ребёнка может появиться в некоторых регионах Дальнего Востока. В случае успеха её действие распространится на весь макрорегион, в который входит и Приморье.

Как министр рассказал в интервью «Российской Газете», эта мера будет «ключевой» в перечне других нововведений в социальной сфере, направленных на стимулирование рождаемости на Дальнем Востоке.

«Рассчитываем, что в 2022 году некоторые из них [мер] уже будут реализованы в части регионов ДФО, если не во всех», — заявил Алексей Чекунков.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало информацию о выплате многодетным семьям миллиона рублей. Сумма может быть направлена на покупку жилья или его строительство.

Эффективность этой меры для повышения рождаемости отметил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, в странах Европы, где были введены выплаты такого характера, коэффициент рождаемости 3-го ребёнка вырос в 22 раза.

#Новости#Общество#Выплаты
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