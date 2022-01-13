Госдума: Идея вернуть МВД контроль над оборотом оружия является «дискуссионной»

Если речь идет о предложении передать регуляторные функции из Росгвардии в МВД, то данный вопрос является «дискуссионным», подчеркнул Выборный. Конечно же, Росгвардия тщательно выполняет свои функции и задачи, однако «их явно недостаточно», добавил он.