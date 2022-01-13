Госдума: Идея вернуть МВД контроль над оборотом оружия является «дискуссионной»

Posted 13 января 2022, 15:04
Published 13 января 2022, 15:04
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Как считает Выборный, предложение главы СК необходимо рассмотреть. Ведь в обществе имеется запрос на усиление контроля над оборотом оружия, информирует RT.
Если речь идет о предложении передать регуляторные функции из Росгвардии в МВД, то данный вопрос является «дискуссионным», подчеркнул Выборный. Конечно же, Росгвардия тщательно выполняет свои функции и задачи, однако «их явно недостаточно», добавил он.
По мнению Выборного, основной задачей считается формирование правовых механизмов — они могли бы обнаружить граждан, покупающих оружие в преступных целях.
Он также отметил, что главный вопрос стоит в том, насколько качественно работают правовые механизмы. Речь идет о совместном контроле над оборотом оружия и патронов при межведомственном взаимодействии МВД и Росгвардии.