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Posted 13 января 2022, 15:04

Published 13 января 2022, 15:04

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Госдума: Идея вернуть МВД контроль над оборотом оружия является «дискуссионной»

13 января 2022, 15:04
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный оценил идею председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возобновить контроль над оборотом оружия и патронов органами МВД.

Как считает Выборный, предложение главы СК необходимо рассмотреть. Ведь в обществе имеется запрос на усиление контроля над оборотом оружия, информирует RT.

Если речь идет о предложении передать регуляторные функции из Росгвардии в МВД, то данный вопрос является «дискуссионным», подчеркнул Выборный. Конечно же, Росгвардия тщательно выполняет свои функции и задачи, однако «их явно недостаточно», добавил он.

По мнению Выборного, основной задачей считается формирование правовых механизмов — они могли бы обнаружить граждан, покупающих оружие в преступных целях.

Он также отметил, что главный вопрос стоит в том, насколько качественно работают правовые механизмы. Речь идет о совместном контроле над оборотом оружия и патронов при межведомственном взаимодействии МВД и Росгвардии.

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