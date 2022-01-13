Как серая Мышка стала звездой Приморской сцены Мариинки

Posted 13 января 2022, 04:44
Published 13 января 2022, 04:44
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
По ходу спектакля Мышка вывозит на сцену фургончик, в котором путешествует бродячая актёрская труппа — они и станут главными героями событий.
Мышка — мирное и очень спокойное животное. Ослица живёт в конно-спортивном клубе «Сокол» в Артёме. Роль в «Паяцах» стала для неё дебютом в большом мире искусства.
— Дублёров у Мышки нет, на сцену она всегда выходит сама, — рассказывает директор конно-спортивного клуба Светлана Москалёва. — Характер у Мышки очень спокойный. Если она не занята в театре, то просто занимается своими ослиными делами, радует нас всех своим присутствием.
Артистку на роль ослика в «Паяцах» подбирали по нескольким критериям: ориентирование на человека, стрессоустойчивость и спокойный нрав. Мышка подошла по всем параметрам. Она — миляга, подчёркивает Светлана Москалёва.
— Перед премьерой у нас было три репетиции, — рассказывает директор КСК «Сокол». — В первый день Мышка вела себя не очень уверенно и немного нервничала, так как для любого животного всё новое всегда кажется странным и необычным. Немного походив по сцене, оценив обстановку и разобравшись в ситуации, она успокоилась и вела себя достойно. Остальные дни репетиций пролетали на одном дыхании, она выходила на сцену так, будто делала это уже много раз. Сразу влилась в труппу, в общем!
Мышке очень понравилось выступать на сцене Мариинского театра. И не только потому, что она оценила музыку и оперное искусство, но и потому что её полюбили все артисты, а главное — она за каждый выход получает любимое лакомство — сладкую морковь.