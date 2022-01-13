Как серая Мышка стала звездой Приморской сцены Мариинки

— Перед премьерой у нас было три репетиции, — рассказывает директор КСК «Сокол». — В первый день Мышка вела себя не очень уверенно и немного нервничала, так как для любого животного всё новое всегда кажется странным и необычным. Немного походив по сцене, оценив обстановку и разобравшись в ситуации, она успокоилась и вела себя достойно. Остальные дни репетиций пролетали на одном дыхании, она выходила на сцену так, будто делала это уже много раз. Сразу влилась в труппу, в общем!