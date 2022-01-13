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Posted 13 января 2022, 06:24

Published 13 января 2022, 06:24

Modified 1 сентября 2022, 04:20

Updated 1 сентября 2022, 04:20

Какие «Госуслуги» можно получить онлайн в Приморье?

Какие «Госуслуги» можно получить онлайн в Приморье?

13 января 2022, 06:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Перечень государственных услуг постепенно расширяется, в Приморье практически все их можно получить в электронном виде на портале «Госуслуги», что значительно упрощает жизнь.

По данным АНО «Диалог», 48% россиян выбирают получать услуги онлайн, а 64% отметили, что такая форма взаимодействия граждан с государством позитивно влияет на их жизнь. Предлагаем актуальную подборку — какие услуги в регионе уже «в цифре».

Абитуриентам

Абитуриенты могут подать документы на поступление дистанционно: с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» можно выбрать вузы и отправить в них заявление, узнать о зачислении, подать или отозвать согласие на зачисление в университет.

Например, в ДВФУ на основном этапе зачисления на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета зачислены 2 786 абитуриентов из 80 субъектов РФ за прошедший год.

Родителям

На портале можно записать ребенка в детский сад, проверить посещаемость школы, а также оформить заявки на соцвыплаты и пособия. По информации министерства труда и социальной политики Приморья, в 2021 году различные выплаты и компенсации получили более 107 тысяч семей с детьми.

Автомобилистам

С помощью приложения «Госуслуги Авто» приморские автолюбители могут проверить историю автомобиля, подать заявление на регистрацию ТС и на замену водительского удостоверения, а также предъявить цифровую копию СТС сотруднику ДПС. Помимо этого, в приложение планируют «поселить» цифровой полис ОСАГО и установить функцию обжалования штрафов за нарушение ПДД.

Регистрация

На «Госуслугах» приморцы могут зарегистрироваться по месту пребывания. Цифровое свидетельство будет иметь такую же силу, как и бумажный аналог, который заверяет представитель МВД.

Коронавирус

В приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» можно получить сертификат о вакцинации не только на русском, но и на английском языке, что актуально для подтверждения иммунизации за рубежом. Сертификаты переболевших теперь автоматически продлеваются на 1 год.

ЗАГС

Также на портале «Госуслуги» жители края могут получить цифровое свидетельство о браке, разводе, рождении, смене имени, а также подтвердить семейный статус при совершении сделок купли-продажи или получении детских пособий.

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