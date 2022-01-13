Какие «Госуслуги» можно получить онлайн в Приморье?

На портале можно записать ребенка в детский сад, проверить посещаемость школы, а также оформить заявки на соцвыплаты и пособия. По информации министерства труда и социальной политики Приморья, в 2021 году различные выплаты и компенсации получили более 107 тысяч семей с детьми.