«Лет 10 ждём»: когда и где во Владивостоке начнут строить рыбный рынок — фото проекта

О том, чтобы построить в городе у моря рыбный рынок, на манер подобных в Японии и Южной Корее заговорили ещё около 10-12 лет назад. Однако за это время дальше разговоров не сильно продвинулись. Тем не менее, стало известно, что к его строительству приступят уже этой зимой, в феврале 2022 года.