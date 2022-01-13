«Лет 10 ждём»: когда и где во Владивостоке начнут строить рыбный рынок — фото проекта

Posted 13 января 2022, 07:37
Published 13 января 2022, 07:37
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
О том, чтобы построить в городе у моря рыбный рынок, на манер подобных в Японии и Южной Корее заговорили ещё около 10-12 лет назад. Однако за это время дальше разговоров не сильно продвинулись. Тем не менее, стало известно, что к его строительству приступят уже этой зимой, в феврале 2022 года.
«Проект по строительству первого рыбного рынка в ДФО вышел на экспертизу для получения разрешения на строительство», — сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
В Минвостокразвития утверждают, что это будет первый специализированный рыбный рынок на Дальнем Востоке.
Этому решению предшествовали долгие и мучительные годы подготовки. За всё время было представлено несколько вариантов будущего рыбного рынка во Владивостоке. Были и варианты здания в форме морского ската, и даже с виадуком от цирка до самого рынка на Лазо.
Да-да, именно в районе Корабельной набережной, на берегу бухты Золотой Рог у пилонов моста его и намерены построить.
Разрешение на земельный участок резиденту свободного порта Владивосток ООО «Фар Лайн ДВ» удалось получить лишь в 2019 году, благодаря вмешательству полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Грандиозная стройка должна была стартовать еще в 2020 году, однако была перенесена на 2022-й.
Согласно проекту, в здании будет насчитываться 4 этажа. Крышу рынка, по всей видимости, превратят в общественное пространство. Обещано, что её засадят большим количеством зелени. По всей видимости там разместится видовая площадка.
На подвальном этаже предполагается установка холодильников и размещение технических помещений рынка.
Будет ли там крытая подземная парковка, как это принято в современных ТЦ — не сообщается. Тем не менее, судя по иллюстрациям, парковка все же предусмотрена, хоть и у входа в здание.
Непосредственно сам рынок займёт первый этаж. Торговые площади предоставят основным рыбодобывающим компания Дальнего Востока. Второй и третий этаж отвели под рестораны и фудкорты.
Горожанам остаётся только надеяться, что при проектировании территории был учтён плотный трафик, а также опыт предыдущего рынка на Спортивной набережной, который пришлось убрать из-за специфического амбре разносившегося по округе. И это несмотря на то, что место было чертовски популярно.
И ещё один немаловажный фактор, который, скорее всего, сыграет ключевую роль в популярности «первого специализированного рыбного рынка на Дальнем Востоке» — цены. Приморцы с гораздо большим радушием примут новый объект, если получат возможность приобретать морепродукты, добытые фактически у них дома, по ценам ниже, чем в Москве. В настоящее время большинство рыбной продукции в Приморье ощутимо дороже этих же товаров в федеральной столице.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что по данным Росстата, средняя цена на красную икру в рознице преодолела порог в 5 тысяч рублей.