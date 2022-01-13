«Пять светофоров на два километра — это как?»: жителей Нейбута не радуют перемены

— На участке в два километра — от магазина «Реми» на Адмирала Юмашева, 7б до поворота к «Зелёному бульвару» с появлением этого светофора их будет уже пять! — рассказала одна из жительниц 71-го микрорайона. — Пять, вы подумайте! Буквально через каждые пятьсот метров светофор, это вообще нормально? Утром и вечером по Нейбута вытягиваются жуткие пробки, машины еле идут — и в том числе потому, что их держат четыре имеющихся светофора. Мало того, на остановке «Депутатская» ещё и «лежачий полицейский» установлен, а в двух метрах от поворота к «Зелёному бульвару» — поворот к рынку «Ближний» и к домам на Черняховского. И что, там тоже светофоры ставить? Может, надо новые дороги строить или как-то продумывать схему движения? 71-й микрорайон стал уже огромным, домов появилось новых за сотню, а дорога так в две полосы основная и осталась. Да ещё и вся в светофорах…