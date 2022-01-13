В Приморье поймали угонщика джипа

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Уссурийска вышел из своей машины, чтобы набрать воды из автомата. За это время в его машину проник злоумышленник — он угнал автомобиль. Но позже мужчину также задержали сотрудники полиции. Им оказался 21-летний житель Уссурийска. Он рассказал, что угнал авто для того, чтобы покататься по городу вместе с друзьями. При этом он отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения.