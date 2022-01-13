В Приморье поймали угонщика джипа

Posted 13 января 2022, 00:53
Published 13 января 2022, 00:53
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Владелец внедорожника обратился за помощью к бойцам Росгвардии. Те, в свою очередь, получили технические характеристики транспортного средства и вскоре заметили иномарку на улицах города — угонщик находился на территории Лесозаводска.
В итоге остановить угнанный автомобиль удалось на перекрёстке улиц Петрова-Набережная. За рулём джипа оказался 46-летний житель Дальнереченска. После задержания мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Уссурийска вышел из своей машины, чтобы набрать воды из автомата. За это время в его машину проник злоумышленник — он угнал автомобиль. Но позже мужчину также задержали сотрудники полиции. Им оказался 21-летний житель Уссурийска. Он рассказал, что угнал авто для того, чтобы покататься по городу вместе с друзьями. При этом он отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения.