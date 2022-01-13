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Posted 13 января 2022, 00:53

Published 13 января 2022, 00:53

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

В Приморье поймали угонщика джипа

В Приморье поймали угонщика джипа

13 января 2022, 00:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Росгвардия
В посёлке Горные Ключи недалеко от Лесозаводска неизвестный похитил автомобиль марки Nissan Terrano.

Владелец внедорожника обратился за помощью к бойцам Росгвардии. Те, в свою очередь, получили технические характеристики транспортного средства и вскоре заметили иномарку на улицах города — угонщик находился на территории Лесозаводска.

В итоге остановить угнанный автомобиль удалось на перекрёстке улиц Петрова-Набережная. За рулём джипа оказался 46-летний житель Дальнереченска. После задержания мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Уссурийска вышел из своей машины, чтобы набрать воды из автомата. За это время в его машину проник злоумышленник — он угнал автомобиль. Но позже мужчину также задержали сотрудники полиции. Им оказался 21-летний житель Уссурийска. Он рассказал, что угнал авто для того, чтобы покататься по городу вместе с друзьями. При этом он отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения.

#Новости#Владивосток#Росгвардия#Угон
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