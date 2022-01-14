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Posted 13 января 2022, 22:35

Published 13 января 2022, 22:35

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Это москвичи шикуют? Озвучена цена самого дорогого авиабилета по РФ в 2021 году

13 января 2022, 22:35
Сюжет
Самолет
Большая часть самых дорогих авиабилетов в 2021 году были куплены в столицу Дальнего Востока — Владивосток. Летать в города ДФО вообще очень дорого, это и подтверждает собранная статистика.

Самый дорогой авиабилет в РФ в прошлом году обошёлся пассажиру в 329 326 рублей. Человек летел из Москвы во Владивосток и обратно. В топ-20 дорогих авиабилетов вообще вошли шесть билетов, связанных с главным городом на Дальнем Востоке. Это были пять билетов по маршруту Москва Владивосток Москва и один по маршруту Владивосток Москва Владивосток.

Такими данными поделились сотрудники аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Известно также, что в топ-3 самых дорогих билетов попали также:

  • Москва— Петропавловск-Камчатский — Москва (282 122 рубля);
  • Москва — Благовещенск — Москва (249 938 рублей).

В рейтинге «шикарных» перелётов вообще очень много дальневосточных направлений. Что не рейс, то в какой-нибудь город ДФО. Например, Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск. Причём, летать не только из столицы России, в списке значатся такие направления: Мурманск Владивосток, Ростов-на-Дону Владивосток, Южно-Сахалинск Москва.

«Все билеты-рекордсмены по цене были оформлены для перелёта бизнес-классом. Почти все самые дорогие авиабилеты из топ-20 включали перелёт туда-обратно, кроме одного. Речь идёт про перелёт из столицы России в столицу Хабаровского края», — уточнили в аналитическом центре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что простым жителям макрорегиона, которые даже не мечтают о перелёте за 300 и более тысяч, доступны судсидированные тарифы. Правда, накануне были введены некоторые ограничения для потенциальных покупателей. В этом году правительство РФ ограничило количество продаваемых субсидируемых авиабилетов в одни руки — льготная цена действует 4 раза, это значит, что слетать «туда-обратно» можно будет всего дважды. Кроме того, билет теперь можно покупать не ранее, чем за полгода до планируемой даты вылета.

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