Это москвичи шикуют? Озвучена цена самого дорогого авиабилета по РФ в 2021 году

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что простым жителям макрорегиона, которые даже не мечтают о перелёте за 300 и более тысяч, доступны судсидированные тарифы. Правда, накануне были введены некоторые ограничения для потенциальных покупателей. В этом году правительство РФ ограничило количество продаваемых субсидируемых авиабилетов в одни руки — льготная цена действует 4 раза, это значит, что слетать «туда-обратно» можно будет всего дважды. Кроме того, билет теперь можно покупать не ранее, чем за полгода до планируемой даты вылета.