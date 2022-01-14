Это москвичи шикуют? Озвучена цена самого дорогого авиабилета по РФ в 2021 году

Posted 13 января 2022, 22:35
Published 13 января 2022, 22:35
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Самый дорогой авиабилет в РФ в прошлом году обошёлся пассажиру в 329 326 рублей. Человек летел из Москвы во Владивосток и обратно. В топ-20 дорогих авиабилетов вообще вошли шесть билетов, связанных с главным городом на Дальнем Востоке. Это были пять билетов по маршруту Москва — Владивосток — Москва и один по маршруту Владивосток — Москва — Владивосток.
Такими данными поделились сотрудники аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
Известно также, что в топ-3 самых дорогих билетов попали также:
В рейтинге «шикарных» перелётов вообще очень много дальневосточных направлений. Что не рейс, то в какой-нибудь город ДФО. Например, Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск. Причём, летать не только из столицы России, в списке значатся такие направления: Мурманск — Владивосток, Ростов-на-Дону — Владивосток, Южно-Сахалинск — Москва.
«Все билеты-рекордсмены по цене были оформлены для перелёта бизнес-классом. Почти все самые дорогие авиабилеты из топ-20 включали перелёт туда-обратно, кроме одного. Речь идёт про перелёт из столицы России в столицу Хабаровского края», — уточнили в аналитическом центре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что простым жителям макрорегиона, которые даже не мечтают о перелёте за 300 и более тысяч, доступны судсидированные тарифы. Правда, накануне были введены некоторые ограничения для потенциальных покупателей. В этом году правительство РФ ограничило количество продаваемых субсидируемых авиабилетов в одни руки — льготная цена действует 4 раза, это значит, что слетать «туда-обратно» можно будет всего дважды. Кроме того, билет теперь можно покупать не ранее, чем за полгода до планируемой даты вылета.