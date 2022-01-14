vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января 2022, 02:18

Published 14 января 2022, 02:18

Modified 1 сентября 2022, 04:17

Updated 1 сентября 2022, 04:17

Константин Шестаков: направлять их в мой директ

14 января 2022, 02:18
Сюжет
Отопление
Достаточно часто на городских теплосетях выявляют различные прорывы. Часто это связано с высокой степенью изношенности городских теплосетей, а также сетей на отдельных объектах. Глава города Константин Шестаков держит ситуацию на контроле.

В администрации Владивостока отметили, что для того, чтобы устранить аварию, от тепла часто отключают не только жилые дома, но и социально-важные объекты, такие, как школы и детские сады.

Глава дальневосточной столицы Константин Шестаков лично объехал образовательные учреждения, в которых фиксировалось понижение температуры.

Вечером 13 января он посетил школу № 46 на улице Батарейная и школу № 58 на Чкалова, где бригады ВПЭС уже на тот момент работали над устранением неполадок.

Также мэр посетил школу № 81 на улице Каштановая. О том, что там снижается температура, сообщили в администрацию города родители учащихся. Однако проверка не подтвердила эту информацию — глава города отметил, что температура во всех помещениях соответствует нормам.

В свою очередь, Константин Шестаков отметил, что вопросы и жалобы по поводу отопления в школах можно отправлять на его личный инстаграм.

«В случае, если есть вопросы по отоплению в школах или детских садах, я прошу направлять их в мой директ. Это позволит быстро реагировать на вызовы, которые происходят», — отметил градоначальник.

Также в ходе выезда мэр посетил ещё одно учебное заведение — школу № 68 на Иртышской. Подтвердилась жалоба на то, что учитель физкультуры отправила детей переодеваться в холодное помещение. Этот факт подтвердили — и специалисты приступили к оборудованию тёплой и светлой раздевалки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о «фонтане» на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Поток горячей воды взмыл ввысь на высоту более 10 метров. Из-за аварии на теплотрассе без отопления остались сотни многоквартирных домов в центре города.

Материалы по теме
Шестаков сообщил, когда вернется отопление во Владивосток (видео)В дома жителей Владивостока вернулось отопление — адресаВ Приморском селе закрыли школу из-за проблем с отоплением
#Новости#Общество#Отопление#Владивосток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика