Константин Шестаков: направлять их в мой директ

Posted 14 января 2022, 02:18
Published 14 января 2022, 02:18
Modified 1 сентября 2022, 04:17
Updated 1 сентября 2022, 04:17
В администрации Владивостока отметили, что для того, чтобы устранить аварию, от тепла часто отключают не только жилые дома, но и социально-важные объекты, такие, как школы и детские сады.
Глава дальневосточной столицы Константин Шестаков лично объехал образовательные учреждения, в которых фиксировалось понижение температуры.
Вечером 13 января он посетил школу № 46 на улице Батарейная и школу № 58 на Чкалова, где бригады ВПЭС уже на тот момент работали над устранением неполадок.
Также мэр посетил школу № 81 на улице Каштановая. О том, что там снижается температура, сообщили в администрацию города родители учащихся. Однако проверка не подтвердила эту информацию — глава города отметил, что температура во всех помещениях соответствует нормам.
В свою очередь, Константин Шестаков отметил, что вопросы и жалобы по поводу отопления в школах можно отправлять на его личный инстаграм.
«В случае, если есть вопросы по отоплению в школах или детских садах, я прошу направлять их в мой директ. Это позволит быстро реагировать на вызовы, которые происходят», — отметил градоначальник.
Также в ходе выезда мэр посетил ещё одно учебное заведение — школу № 68 на Иртышской. Подтвердилась жалоба на то, что учитель физкультуры отправила детей переодеваться в холодное помещение. Этот факт подтвердили — и специалисты приступили к оборудованию тёплой и светлой раздевалки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о «фонтане» на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Поток горячей воды взмыл ввысь на высоту более 10 метров. Из-за аварии на теплотрассе без отопления остались сотни многоквартирных домов в центре города.