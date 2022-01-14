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Posted 14 января 2022, 03:59

Published 14 января 2022, 03:59

Modified 1 сентября 2022, 04:17

Updated 1 сентября 2022, 04:17

Милован, Михей, Устинья — как в Приморье называли детей в 2021 году

Милован, Михей, Устинья — как в Приморье называли детей в 2021 году

14 января 2022, 03:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За 2021 год в Приморье родилось 17 582 человека. Из них 9 113 мальчиков и 8 469 — девочек. На свет появилось 330 двоен и шесть троен.

Как рассказали в департаменте ЗАГС Приморья, имя Артём остаётся самым популярным для мальчиков — 418 человек назвали так своих сыновей. На втором месте — Александр — 388 человек, на третьем — Максим — 326. Далее по популярности идут Матвей и Михаил.

Девочек чаще всего называли Софией (405), Алисой (294) и Марией (309 раз).

Также приморцы дают своим детям редкие и необычные имена. Например, Аврелий, Ермак, Кай, Михей. Среди женских встречались имена Агапия, Устинья, Миролина, Златана, Демьяна, Евлемилия.

Сотрудники ЗАГС напоминают, что имя ребёнка записывается по соглашению родителей.

«Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака „дефис“ или их любой комбинации, либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы», — подчеркнули специалисты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края заключили в 2021 году 14 028 браков. Это больше, чем в 2020 году, когда в регионе появились всего 12 028 новых семей.

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#Новости#Общество#Владивосток#ЗАГС
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