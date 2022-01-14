Мороз, ледяной ветер и снег: новая неделя готовит Приморью букет неприятностей

Во Владивостоке понедельник будет без осадков, но с сильным морозом. Столбики термометров опустятся до -18 градусов ночью, днём остановятся на отметках около -10…-14 градусов. В Крещенскую ночь в городе будет морозно, сильный ветер добавит ощущения холода.