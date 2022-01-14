Мороз, ледяной ветер и снег: новая неделя готовит Приморью букет неприятностей

Posted 14 января 2022, 08:39
Published 14 января 2022, 08:39
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как рассказали синоптики «Примпогоды», в ночь на понедельник будет достаточно морозно, около -18…-26 градусов, на побережье -6…-16 градусов. Днём около -10…-17 градусов, на востоке края -4…-9 градусов.
Далее циклон только продолжит углубляться, усиливая ветер на побережье. Во вторник, 18 января, местами сохранится снег, днём будет без осадков.
На Крещение, 19 января, по краю распространится гребень антициклона. Существенных осадков он не принесет, но ночью морозы усилятся до -21…-27 градусов. На побережье будет теплее — около -5…-11 градусов.
Во Владивостоке понедельник будет без осадков, но с сильным морозом. Столбики термометров опустятся до -18 градусов ночью, днём остановятся на отметках около -10…-14 градусов. В Крещенскую ночь в городе будет морозно, сильный ветер добавит ощущения холода.