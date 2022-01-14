Некрасовский путепровод до суда доведёт: Шестаков сделал громкое заявление

«Экспертиза проб асфальта, взятых с Некрасовского путепровода, показала, что он был уложен в соответствии с нормативами? Гарантийных обязательств нет? Ладно, тогда пусть решает суд. Мы все, горожане, ездим по нему. Всем видно, в каком он действительно находится состоянии. Будем подавать в суд», — подчеркнул глава города.