Некрасовский путепровод до суда доведёт: Шестаков сделал громкое заявление

Posted 14 января 2022, 08:26
Published 14 января 2022, 08:26
Modified 1 сентября 2022, 04:21
Updated 1 сентября 2022, 04:21
Как рассказал мэр города Константин Шестаков в своей беседе с журналистами 14 января, суд будет решать то, насколько качественно сделан ремонт.
«Экспертиза проб асфальта, взятых с Некрасовского путепровода, показала, что он был уложен в соответствии с нормативами? Гарантийных обязательств нет? Ладно, тогда пусть решает суд. Мы все, горожане, ездим по нему. Всем видно, в каком он действительно находится состоянии. Будем подавать в суд», — подчеркнул глава города.
Отметим, что в минувшем году специалисты управления автомобильных дорог Приморья провели экспертизу асфальта в дефектных местах. Экспертиза показала, что подрядчик уложил асфальт по всем нормативам, но из-за аномально жары в 2021 году образовались дефекты.
Напомним, что подрядчика — «Автобан-ДВ» — ранее уличили в картельном сговоре, назначив штраф в 11 667 924 рубля. Также УФАС Приморья включила фирму в реестр недобросовестных поставщиков услуг.