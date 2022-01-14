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Posted 14 января 2022, 08:26

Published 14 января 2022, 08:26

Modified 1 сентября 2022, 04:21

Updated 1 сентября 2022, 04:21

Некрасовский путепровод до суда доведёт: Шестаков сделал громкое заявление

14 января 2022, 08:26
Сюжет
Суд
Власти Владивостока собираются подать иск в суд по поводу некачественного ремонта на Некрасовском путепроводе. Сейчас там образуются всё новые расхождения швов.

Как рассказал мэр города Константин Шестаков в своей беседе с журналистами 14 января, суд будет решать то, насколько качественно сделан ремонт.

«Экспертиза проб асфальта, взятых с Некрасовского путепровода, показала, что он был уложен в соответствии с нормативами? Гарантийных обязательств нет? Ладно, тогда пусть решает суд. Мы все, горожане, ездим по нему. Всем видно, в каком он действительно находится состоянии. Будем подавать в суд», — подчеркнул глава города.

Отметим, что в минувшем году специалисты управления автомобильных дорог Приморья провели экспертизу асфальта в дефектных местах. Экспертиза показала, что подрядчик уложил асфальт по всем нормативам, но из-за аномально жары в 2021 году образовались дефекты.

Напомним, что подрядчика — «Автобан-ДВ» — ранее уличили в картельном сговоре, назначив штраф в 11 667 924 рубля. Также УФАС Приморья включила фирму в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

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#Новости#Общество#Владивосток#Суд
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