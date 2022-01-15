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Posted 15 января 2022, 05:25

Published 15 января 2022, 05:25

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Приморцам рассказали, как нужно питаться для восстановления после COVID-19

Приморцам рассказали, как нужно питаться для восстановления после COVID-19

15 января 2022, 05:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Эксперт Центра молекулярной диагностики эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова завяила, что после выздоровления от COVID-19 нужно питаться сбалансировано, ограничив употребление некоторых продуктов. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на сайте приморского управления Роспотребнадзора.

По словам эксперта, бывшим ковидным пациентам стоит употреблять необработанные цельнозерновые: овсянка, гречка, рис, перловка, булгур.

Хорошим выбором будут и бобовые вроде фасоли и чечевицы, а овощи и фрукты нужно употреблять как минимум 5 раз в день.

Одна порция составляет 80–100 граммов чистой мякоти продукта или один средний по размеру фрукт/овощ. Если говорить о зелени и салатных листьях – это одна горсть, - объяснила Маргарита Провоторова.

Полезные кислоты можно получить из рыбы, а белок - из кисломолочных умеренной жирности, т.е. творога, сыра, кефира, простокваши.

«Прислушивайтесь к своему организму, оценивайте размеры порций и ешьте больше овощей и фруктов», - обратилась эксперт к населению.

Маргарита Провоторова советует есть не менее 3 раз в день, а от перекусов можно отказаться. Сладкие напитки, в том числе соки, тоже лучше ограничить, сделав выбор в пользу чистой питьевой воды.

Не нужно употреблять витамины, если они не были рекомендованы врачом.

Все нужные организму микроэлементы уже содержатся в обычных продуктах, однако верить в особую полезность некоторых продуктов не стоит - так, красная икра не обладает «особой целительностью», вопреки распространённому убеждению.

«В основе правильного рациона лежат достаточно простые правила. Но именно их соблюдение ежедневно поможет нам поддерживать свое здоровье», - подчеркнула учёный.

Она добавила, что нужно ограничить или полностью исключить продукты с добавленным сахаром, отказаться от переработанных мясных изделий вроде колбасы и сосисок, пить много воды и употреблять овощи, рыбу, крупы.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало заявление эксперта о связи между коронавирусом и увеличением массы тела.

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#Новости#Общество#Еда#COVID-19
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