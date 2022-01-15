Приморцам рассказали, как нужно питаться для восстановления после COVID-19

Posted 15 января 2022, 05:25
Published 15 января 2022, 05:25
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
По словам эксперта, бывшим ковидным пациентам стоит употреблять необработанные цельнозерновые: овсянка, гречка, рис, перловка, булгур.
Хорошим выбором будут и бобовые вроде фасоли и чечевицы, а овощи и фрукты нужно употреблять как минимум 5 раз в день.
Одна порция составляет 80–100 граммов чистой мякоти продукта или один средний по размеру фрукт/овощ. Если говорить о зелени и салатных листьях – это одна горсть, - объяснила Маргарита Провоторова.
Полезные кислоты можно получить из рыбы, а белок - из кисломолочных умеренной жирности, т.е. творога, сыра, кефира, простокваши.
«Прислушивайтесь к своему организму, оценивайте размеры порций и ешьте больше овощей и фруктов», - обратилась эксперт к населению.
Маргарита Провоторова советует есть не менее 3 раз в день, а от перекусов можно отказаться. Сладкие напитки, в том числе соки, тоже лучше ограничить, сделав выбор в пользу чистой питьевой воды.
Не нужно употреблять витамины, если они не были рекомендованы врачом.
Все нужные организму микроэлементы уже содержатся в обычных продуктах, однако верить в особую полезность некоторых продуктов не стоит - так, красная икра не обладает «особой целительностью», вопреки распространённому убеждению.
«В основе правильного рациона лежат достаточно простые правила. Но именно их соблюдение ежедневно поможет нам поддерживать свое здоровье», - подчеркнула учёный.
Она добавила, что нужно ограничить или полностью исключить продукты с добавленным сахаром, отказаться от переработанных мясных изделий вроде колбасы и сосисок, пить много воды и употреблять овощи, рыбу, крупы.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало заявление эксперта о связи между коронавирусом и увеличением массы тела.