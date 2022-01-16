Жёсткое ДТП с трактором случилось на низководном мосту под Владивостоком

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Низководном мосту по направлению движения в сторону Владивостока. Водитель иномарки — предположительно Toyota Sprinter Carib — двигался по сооружению и, говорят очевидцы, не успел затормозить перед препятствием. А препятствием на пути гонщика оказалась снегоуборочная техника. В неё-то на скорости и въехал водитель универсала.