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Posted 16 января 2022, 11:30

Published 16 января 2022, 11:30

Modified 1 сентября 2022, 04:18

Updated 1 сентября 2022, 04:18

Жёсткое ДТП с трактором случилось на низководном мосту под Владивостоком

16 января 2022, 11:30
Сюжет
ДТП
Жёсткое ДТП случилось в воскресенье, 16 января, на низководном мосту в районе Де-Фриза. Приморские водители оказались заложниками аварии.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Низководном мосту по направлению движения в сторону Владивостока. Водитель иномарки — предположительно Toyota Sprinter Carib — двигался по сооружению и, говорят очевидцы, не успел затормозить перед препятствием. А препятствием на пути гонщика оказалась снегоуборочная техника. В неё-то на скорости и въехал водитель универсала.

Итогом столкновения стала в буквальном смысле груда металла, именно в неё превратился автомобиль в результате удара. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи — судя по всему, помощь потребовалась водителю иномарки.

А вот с последствием ДТП — жуткой пробкой — пришлось смириться другим автомобилистам, которые стали невольными заложниками транспортного затора.

Кадры с места аварии опубликованы в автомобильной группе «Экипажи ДПС». Там же очевидцы сообщили, что водитель Carib «мчит всегда очень быстро, вот и приехал».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как на Золотом мосту во Владивостоке случилось нелепое ДТП.

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#Новости#Общество#ДТП
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