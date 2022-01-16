Жёсткое ДТП с трактором случилось на низководном мосту под Владивостоком

Posted 16 января 2022, 11:30
Published 16 января 2022, 11:30
Modified 1 сентября 2022, 04:18
Updated 1 сентября 2022, 04:18
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Низководном мосту по направлению движения в сторону Владивостока. Водитель иномарки — предположительно Toyota Sprinter Carib — двигался по сооружению и, говорят очевидцы, не успел затормозить перед препятствием. А препятствием на пути гонщика оказалась снегоуборочная техника. В неё-то на скорости и въехал водитель универсала.
Итогом столкновения стала в буквальном смысле груда металла, именно в неё превратился автомобиль в результате удара. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи — судя по всему, помощь потребовалась водителю иномарки.
А вот с последствием ДТП — жуткой пробкой — пришлось смириться другим автомобилистам, которые стали невольными заложниками транспортного затора.
Кадры с места аварии опубликованы в автомобильной группе «Экипажи ДПС». Там же очевидцы сообщили, что водитель Carib «мчит всегда очень быстро, вот и приехал».