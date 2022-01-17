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Posted 17 января 2022, 07:37

Published 17 января 2022, 07:37

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Опубликован список мест, где можно искупаться на Крещение в Приморье

17 января 2022, 07:37
В 2022 году в Приморье оборудуют 19 официальных купелей, в которых можно будет окунуться в крещенскую ночь.

Как рассказали власти региона и МЧС, во время мероприятий на местах будут дежурить спасатели и скорая помощь. За порядком будет следить полиция.

Специалисты разместили адреса мест, оборудованных 18 и 19 января:

Владивосток

— остров Русский, посёлок Подножье, Свято-Серафимовский мужской монастырь;

— Клуб зимнего плавания «Косатка ДВ», улица Набережная, 7а;

— посёлок Трудовое, улица Лиманная, 79, озеро;

Артём

— посёлок Заводской, улица Черноморская, 20;

Спасск-Дальний

— озеро Петросянцево;

Большой Камень

— прорубь бухты Андреева, пляж Вальтон;

Дальнереченск

— река Большая Уссурка, район прибрежной полосы улицы Береговой;

Надеждинский район

— озеро в районе посёлка Соловей-Ключ;

Яковлевский район

— река Арсеньевка, Покровский мост на автодороге Яковлевка–Покровка;

Черниговский район

— Кононёнковское водохранилище;

Партизанский район

— село Екатериновка, река Партизанская;

Ханкайский округ

— село Астраханка, база отдыха «Пионер»;

Ольгинский район

— река Ольга, улица Заводская;

Кавалеровский район

— посёлок Кавалерово, река Кавалеровка, район Корейского моста;

Кировский район

— посёлок Горные ключи, протока Драгучина «Кривун», река Уссури;

— посёлок Кировский, река Уссури;

Октябрьский округ

— посёлок Липовцы, озеро Шахтёр, улица Набережная;

Тернейский округ

— посёлок Амгу, река Амгу;

— посёлок Пластун, территория храма Серафима Саровского.

Стоит отметить, что региональное МЧС также вынесло список предупреждений о том, чего не стоит делать, чтобы купание прошло безопасно. Так, категорически нельзя окунаться в купель в нетрезвом состоянии. Кроме того, запрещается участвовать в купании детям без присмотра взрослых.

В ведомстве напомнили о том, как опасно подавать ложные крики тревоги, отвлекая спасателей и спецслужбы на фиктивные сигналы в то время, как опасность может грозить другим людям. Кроме того, категорически запрещено подъезжать к купели на автомобиле. Спасатели также просят не находиться в ледяной воде дольше нескольких секунд и избегать подобных мероприятий людям с заболеваниями сердца и сосудов.

#Новости#Общество
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