Опубликован список мест, где можно искупаться на Крещение в Приморье

Posted 17 января 2022, 07:37
Published 17 января 2022, 07:37
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказали власти региона и МЧС, во время мероприятий на местах будут дежурить спасатели и скорая помощь. За порядком будет следить полиция.
Специалисты разместили адреса мест, оборудованных 18 и 19 января:
Владивосток
— остров Русский, посёлок Подножье, Свято-Серафимовский мужской монастырь;
— Клуб зимнего плавания «Косатка ДВ», улица Набережная, 7а;
— посёлок Трудовое, улица Лиманная, 79, озеро;
Артём
— посёлок Заводской, улица Черноморская, 20;
Спасск-Дальний
— озеро Петросянцево;
Большой Камень
— прорубь бухты Андреева, пляж Вальтон;
Дальнереченск
— река Большая Уссурка, район прибрежной полосы улицы Береговой;
Надеждинский район
— озеро в районе посёлка Соловей-Ключ;
Яковлевский район
— река Арсеньевка, Покровский мост на автодороге Яковлевка–Покровка;
Черниговский район
— Кононёнковское водохранилище;
Партизанский район
— село Екатериновка, река Партизанская;
Ханкайский округ
— село Астраханка, база отдыха «Пионер»;
Ольгинский район
— река Ольга, улица Заводская;
Кавалеровский район
— посёлок Кавалерово, река Кавалеровка, район Корейского моста;
Кировский район
— посёлок Горные ключи, протока Драгучина «Кривун», река Уссури;
— посёлок Кировский, река Уссури;
Октябрьский округ
— посёлок Липовцы, озеро Шахтёр, улица Набережная;
Тернейский округ
— посёлок Амгу, река Амгу;
— посёлок Пластун, территория храма Серафима Саровского.
Стоит отметить, что региональное МЧС также вынесло список предупреждений о том, чего не стоит делать, чтобы купание прошло безопасно. Так, категорически нельзя окунаться в купель в нетрезвом состоянии. Кроме того, запрещается участвовать в купании детям без присмотра взрослых.
В ведомстве напомнили о том, как опасно подавать ложные крики тревоги, отвлекая спасателей и спецслужбы на фиктивные сигналы в то время, как опасность может грозить другим людям. Кроме того, категорически запрещено подъезжать к купели на автомобиле. Спасатели также просят не находиться в ледяной воде дольше нескольких секунд и избегать подобных мероприятий людям с заболеваниями сердца и сосудов.