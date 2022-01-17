Опубликован список мест, где можно искупаться на Крещение в Приморье

В ведомстве напомнили о том, как опасно подавать ложные крики тревоги, отвлекая спасателей и спецслужбы на фиктивные сигналы в то время, как опасность может грозить другим людям. Кроме того, категорически запрещено подъезжать к купели на автомобиле. Спасатели также просят не находиться в ледяной воде дольше нескольких секунд и избегать подобных мероприятий людям с заболеваниями сердца и сосудов.