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Posted 17 января 2022, 16:09

Published 17 января 2022, 16:09

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Политолог: Программа США по борьбе с утечкой мозгов в Сербии является вмешательством

17 января 2022, 16:09
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил предложение американского Госдепартамента, который планирует профинансировать программу по борьбе с утечкой мозгов из Сербии и продвижению английского языка.

Он отметил, что все американские программы являются программами вмешательств и предположил, что США хочет, чтобы сербские мозги работали на них. Об этом пишет RT.

По его словам, новое поколение Сербии знает хорошо английский язык. Его изучение в школах является обязательным, поэтому нет потребности в его продвижении.

Отмечается, что Госдеп США планирует выделить деньги на программу по продвижению английского языка в Сербии. Кроме этого новая инициатива предполагает ведение борьбы с утечкой мозгов из балканской республики.

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