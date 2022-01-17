Политолог: Программа США по борьбе с утечкой мозгов в Сербии является вмешательством

Posted 17 января 2022, 16:09
Published 17 января 2022, 16:09
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Он отметил, что все американские программы являются программами вмешательств и предположил, что США хочет, чтобы сербские мозги работали на них. Об этом пишет RT.
По его словам, новое поколение Сербии знает хорошо английский язык. Его изучение в школах является обязательным, поэтому нет потребности в его продвижении.
Отмечается, что Госдеп США планирует выделить деньги на программу по продвижению английского языка в Сербии. Кроме этого новая инициатива предполагает ведение борьбы с утечкой мозгов из балканской республики.