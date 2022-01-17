Разведенных родителей приглашают на бесплатную фотосессию в Тюмени

«Постарайтесь не менять образ жизни ребенка. Помните, что в любом случае развод родителей оказывает огромное влияние на судьбу детей, но какими бы ни были отношения между матерью и отцом после разрыва, ребенок при этом страдать не должен», — обратилась к родителям ведущий психолог центра Александра Ставрова.