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Posted 17 января 2022, 16:00

Published 17 января 2022, 16:00

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Разведенных родителей приглашают на бесплатную фотосессию в Тюмени

Разведенных родителей приглашают на бесплатную фотосессию в Тюмени

17 января 2022, 16:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Областной центр социальной помощи семье и детям «Семья» приглашает разведенных родителей принять участие в фотопроекте «Статус: родители».

По завершению съемок в региональном центре будет организована выставка фотографий на тему ответственного родительства. Запись на съемку ведется до 28 января. По мнению организаторов, необходимо показать, насколько важно для ребенка оставаться самыми близкими людьми даже после развода, сообщает Megatyumen.ru.

Специалисты центра «Семья» рассказали, что ребенок может страдать в ситуации, когда родители не способны договориться о дальнейшем его воспитании. При этом после работы с психологом родители садятся за стол переговоров и начинают сотрудничать друг с другом.

«Постарайтесь не менять образ жизни ребенка. Помните, что в любом случае развод родителей оказывает огромное влияние на судьбу детей, но какими бы ни были отношения между матерью и отцом после разрыва, ребенок при этом страдать не должен», — обратилась к родителям ведущий психолог центра Александра Ставрова.

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