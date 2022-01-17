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Posted 17 января 2022, 08:03

Published 17 января 2022, 08:03

Modified 1 сентября 2022, 04:05

Updated 1 сентября 2022, 04:05

Стало тепло и светло: посетители оценили ремонт детской поликлиники на Сахалине

17 января 2022, 08:03
Сюжет
Медицина
В городе Александровск-Сахалинский после ремонта открыта детская поликлиника. В это трудно поверить, но с 1985 года (именно тогда медучреждение было введено в строй) здесь ни разу именно капитального ремонта не было.

Но все же здание поликлиники дождалось своего часа: здесь многое изменилось к лучшему. Рабочие заменили сети водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и электроснабжения. Кабинеты, где ведётся приём пациентов, проводятся процедуры и так далее, полностью отремонтированы. Везде установлены новые двери, сверкает свежее напольное покрытие, радуют глаз красивые стены.

В смену поликлиника принимает до 35 детей, но в традиционные «месяцы ОРВИ» количество маленьких пациентов может возрастать до 150. Ремонт помещений позволил более эффективно распределить потоки пациентов и создать для них комфортные условия.

— Во время ремонта полностью поменяли инженерные и коммуникационные системы, убрали перегородку. В целом добавилось пространства, стало больше света, — рассказала заместитель главного врача Александровск-Сахалинской ЦРБ Елена Бабинец.

— Мы просто в восторге. В районе сильнейшая педиатрическая служба. Все участки укомплектованы на 100 процентов. И теперь для нас создали такие условия. Счастливы и медицинские работники, и пациенты, — поделилась заведующая поликлиникой, заслуженный врач России Людмила Козлова.

Капитальный ремонт в медицинском учреждении проведен по поручению губернатора Валерия Лимаренко, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Основной акцент в ней был сделан на районы и это не случайно, так как долгое время жители территорий жаловались на низкую доступность медицинских услуг и состояние учреждений здравоохранения. Поэтому принципиальной позицией губернатора стало внимание к муниципалитетам.

Благодаря этому проекту в текущем году преобразования ожидают Курильскую, Холмскую районную больницу, а также Синегорскую участковую больницу и детскую поликлинику Южно-Сахалинска. В Александровске-Сахалинском программой предусмотрен капитальный ремонт нескольких отделений ЦРБ.

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