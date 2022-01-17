Выгодная штучка: местные жители оценили преимущества «Карты сахалинца»

Posted 17 января 2022, 07:08
Published 17 января 2022, 07:08
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
«Карта сахалинца» гораздо больше, чем просто платёжный инструмент. В определённом смысле она — своеобразный идентификационный документ владельца, кроме того, пользуясь картой, можно получать кешбэк и скидки от партнеров проекта. Например, если владелец «Карты сахалинца» берёт в прокат спортивные принадлежности (те же лыжи или коньки) или оплачивает обучение зимним видам спорта, он получит скидку — от 5 до 10 процентов. Также «Карта сахалинца» даёт не меньшую скидку на ски-пассы.
Валерий Лимаренко настаивает: в области должна вестись постоянная работа по по привлечению новых партнёров в проект. И это при том, что на сегодня без малого полторы тысячи предприятий торговли и сервиса дают владельцам «Карты сахалинца» скидки.
— Самое главное, что у проекта появляется все больше партнеров — магазинов, аптек, гостиниц и так далее, которые действительно пользуются спросом у жителей, — рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
Сегодня держатели «Карты сахалинца» могут получить в магазинах и кафе скидки от 3 до 10 процентов. Среди самых популярных партнеров — сеть супермаркетов «Первый семейный», «Матрешка», «Белорусский фирменный», «Симост», «Реми», «Экономыч», кафе «Лиана» на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», «Папа-кофе», «Кулибин», «Мельница». Полный список партнеров проекта размещен на официальном сайте: eks.sakhalin.gov.ru.
Держателями «Карт сахалинца» карт стали уже более 55 тысяч жителей области. Оформить её можно в отделениях шести банков-партнеров: Газпромбанке, банке «Итуруп», Сбере, ВТБ, Россельхозбанке, Азиатско-Тихоокеанском банке.