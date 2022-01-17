Выгодная штучка: местные жители оценили преимущества «Карты сахалинца»

«Карта сахалинца» гораздо больше, чем просто платёжный инструмент. В определённом смысле она — своеобразный идентификационный документ владельца, кроме того, пользуясь картой, можно получать кешбэк и скидки от партнеров проекта. Например, если владелец «Карты сахалинца» берёт в прокат спортивные принадлежности (те же лыжи или коньки) или оплачивает обучение зимним видам спорта, он получит скидку — от 5 до 10 процентов. Также «Карта сахалинца» даёт не меньшую скидку на ски-пассы.