«Россети Тюмени» представила программу модернизации энергообъектов в регионе

Posted 18 января 2022, 15:31
Published 18 января 2022, 15:31
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
В совещании приняли участие главы муниципалитетов Тюменского района, представители областного департамента ЖКХ, а также директор филиала Тюменские электрические сети Кирилл Стрельцов, сообщает Megatyumen.ru.
В ходе рабочей встречи участники рассмотрели вопрос сотрудничества энергетиков с органами власти, обсудили план реконструкции существующих и строительства новых энергообъектов на текущий год, а также отметили необходимость оперативного информирования граждан о плановых работах.
Так, в нынешнем году планируется обновить 185 трансформаторных подстанций, установить около 18 тысяч «умных» счетчиков, которые будут предотвращать перегрузки центров питания. В следующем году планируется построить 66 новых энергообъектов.
Напомним, в минувшем году гендиректор «Россети Тюмень» Олег Петров и глава Тюменской области Александр Моор заключили соглашение о сотрудничестве. Всего на модернизацию электросетевого хозяйства региона компания направит 4,3 миллиарда рублей в 2022 году.