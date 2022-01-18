vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2022, 15:31

Published 18 января 2022, 15:31

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

«Россети Тюмени» представила программу модернизации энергообъектов в регионе

«Россети Тюмени» представила программу модернизации энергообъектов в регионе

18 января 2022, 15:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Компания «Россети Тюмень» планирует реконструировать распределительные сети и центры питания в Тюменском районе. Презентация программы модернизации была проведена в рамках совещания по вопросам надежности электроснабжения.

В совещании приняли участие главы муниципалитетов Тюменского района, представители областного департамента ЖКХ, а также директор филиала Тюменские электрические сети Кирилл Стрельцов, сообщает Megatyumen.ru.

В ходе рабочей встречи участники рассмотрели вопрос сотрудничества энергетиков с органами власти, обсудили план реконструкции существующих и строительства новых энергообъектов на текущий год, а также отметили необходимость оперативного информирования граждан о плановых работах.

Так, в нынешнем году планируется обновить 185 трансформаторных подстанций, установить около 18 тысяч «умных» счетчиков, которые будут предотвращать перегрузки центров питания. В следующем году планируется построить 66 новых энергообъектов.

Напомним, в минувшем году гендиректор «Россети Тюмень» Олег Петров и глава Тюменской области Александр Моор заключили соглашение о сотрудничестве. Всего на модернизацию электросетевого хозяйства региона компания направит 4,3 миллиарда рублей в 2022 году.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика