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Posted 18 января 2022, 01:34

Published 18 января 2022, 01:34

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

«С Татьяной, господа»: вспомнить студенческие деньки приглашают владивостокцев

18 января 2022, 01:34
Третий раз в канун Татьяниного дня, дня всех студентов, — 23 января 2022 года, в Пушкинском театре ДВФУ состоится городская акция «Ассамблея владивостокских студентов всех поколений». К участию в ассамблее приглашаются все жители города — выпускники высших учебных заведений разных лет и разных городов.

Как известно, в России 25 января, в День святой Татьяны, отмечается праздник (с 2005 года — совершенно официально) — День российского студенчества. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала Указ об основании первого в России университета — Московского. В дореволюционной России 25 января все выпускники вузов отмечали этот день, как бы давно они не вышли из стен альма-матер.

Пушкинский театр ДВФУ уже третий год возрождает эту традицию, проводя в выходной перед Татьяниным днём Ассамблею студентов. Причём на встречи приглашаются не только выпускники ДВПИ-ДВГТУ, ДВГУ, но и всех вузов края.

Это возможность встретиться с друзьями и преподавателями; акция «Университетская почта»; концерт; конкурс студенческих буриме.

В 14 часов 23 января ассамблея откроется концертом «Наши песни» (16+), в рамках которого прозвучат любимые студенческие песни разных поколений.

Каждый из гостей ассамблеи имеет возможность передать в музей и библиотеку знаковые артефакты: книги, альбомы, значки, медали, фотографии, студенческие билеты и зачетные книжки. Гости ассамблеи получат в подарок набор сувенирных открыток и смогут отправить их любимому преподавателю.

— По свидетельству историков, уже к середине XIX века Татьянин день стал не просто торжеством выпускников и студентов первого университета страны, но фактически превратился в праздник российского образованного и думающего класса, — говорит директор Пушкинского театра Александр Вовненко. — Лев Толстой, завершая свою статью «Праздник просвещения», подчёркивает: «Пора понять, что просвещение распространяется не одними туманными и другими картинами, не одним устным и печатным словами, но заразительным примером всей жизни людей».

#Новости#Общество#Студенты#Студенчество#Пушкинский театр
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