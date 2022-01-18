«С Татьяной, господа»: вспомнить студенческие деньки приглашают владивостокцев

Как известно, в России 25 января, в День святой Татьяны, отмечается праздник (с 2005 года — совершенно официально) — День российского студенчества. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала Указ об основании первого в России университета — Московского. В дореволюционной России 25 января все выпускники вузов отмечали этот день, как бы давно они не вышли из стен альма-матер.